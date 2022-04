Leipzig jetzt titelreif? Gulacsi: "Der Glaube ist da"

Leipzig steht nach einem abgezockten 2:0 in Bergamo im Halbfinale der Europa League. Der Traum vom ersten Titel der Vereinshistorie lebt diese Saison somit gleich doppelt weiter.

"Es gibt wenig, was ich kritisieren kann. Wir hätten im ersten Durchgang etwas besser den Ball halten können. Aber insgesamt war es ein tolles Spiel, die Mannschaft hat sehr reif und abgezockt gespielt. Riesen-Kompliment an die Truppe!", sagte Kevin Kampl nach dem 2:0 in Bergamo.

Im Vergleich zum Hinspiel hat Leipzig seine Lehren gezogen, stand defensiv sehr sicher und ließ fast gar nichts zu. "Wir haben dann ab der Mittellinie Pressing gespielt, wollten Bälle gewinnen. Das haben wir super gemacht und ein tolles Tor geschossen. In der zweiten Hälfte sind wir ruhig geblieben, haben weiter unser Ding gemacht und den Lucky Punch gesetzt", lobte Kampl.

Mal wieder konnte sich RB auf einen Christopher Nkunku in Topform verlassen, der Franzose erzielte beide Treffer. Und so blieben die Sachsen auch im 13. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, holten in dieser Zeit gleich neun Siege. "Es ist sehr emotional, dass wir es ins Halbfinale geschafft haben. Wenn man da die Möglichkeit bekommt, ein Halbfinale zu spielen, dann will man auch ins Finale kommen. In den Gesichtern der Spieler sieht man pure Freude! Ich gönne es den Jungs", freute sich Kampl.

"Haben abgezockt und sehr gut verteidigt"

Nach einer schwachen Hinrunde ist Leipzig nun unter Domenico Tedesco so richtig in die Spur gekommen und greift nun einmal mehr nach dem ersten Titel der Vereinshistorie. Auch im DFB-Pokal ist das diese Saison noch möglich. "Wir haben nun einige Jahre internationale Erfahrung gesammelt. Heute haben wir es abgezockt und sehr gut verteidigt. Das war nicht einfach, weil der Gegner viel Qualität hat", war auch Keeper Peter Gulacsi überzeugt vom Auftritt seines Teams.

Jetzt wollen die Sachsen natürlich mehr, wie der Kapitän anfügt: "Der Glaube ist da, dass wir den Titel holen können. Wir haben schon zu Beginn der Rückrunde gesagt, dass wir einen Schritt nach dem nächsten gehen wollen, das hat bisher sehr gut funktioniert. Jetzt wollen wir in der Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Champions-League-Quali gehen!" In der Liga geht es am Samstag in Leverkusen weiter, ehe das Pokal-Halbfinale gegen Union Berlin am Mittwoch wartet. Die Titelhoffnung lebt also in doppelter Ausführung weiter.