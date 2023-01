Leipzig holt keinen Olmo-Ersatz - Nyland gegen Hoffenheim im Tor

RB Leipzig wird keinen kurzfristigen Ersatz für den verletzten Dani Olmo verpflichten. Dies gab Trainer Marco Rose am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim bekannt.

"Wir haben ein paar Optionen abgeklopft und festgestellt, dass diese Optionen für uns nicht realisierbar sind. Dementsprechend haben wir für uns entschieden, nichts zu machen", sagte Rose. Mit Blick auf das noch bis 18 Uhr geöffnete Transferfenster schob Rose allerdings noch nach, "dass man im Leben nie nie sagen sollte". Um welche Optionen es sich handelte, führte Rose nicht aus. Ausdrücklich aber dementierte er ein Leipziger Interesse am Spanier Isco, den Union Berlin verpflichtet: "Isco war nie ein Thema."

"Es ist Aufgabe des Trainers und des Trainerteams, Lösungen zu finden"

Den personellen Notstand in der Offensive nach den Ausfällen von Olmo und Christopher Nkunku will Rose aus den eigenen Reihen auffangen. Für die vier offensiven Planstellen im bisherigen 4-2-2-2-System stehen in Dominik Szoboszlai, Emil Forsberg, Timo Werner, André Silva und Yussuf Poulsen lediglich fünf gelernte Kräfte zur Verfügung. "Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind und dass der Kader auch so funktioniert", sagte Rose, "wir haben viele andere gute Jungs, die einspringen können."

So könne man die eher defensiv orientierten Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Amadou Haidara nach vorn schieben, glaubt Rose. Die Veränderung der Grundordnung mit nur noch drei offensiven Planstellen ist eine weitere Möglichkeit. "Es ist Aufgabe des Trainers und des Trainerteams, Lösungen zu finden", so Rose.

Rose lobt Nyland

Im Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen Hoffenheim dürfte Rose aber weiter aufs bewährte System setzen. Olmos Platz hinter den Spitzen soll dabei Emil Forsberg einnehmen. Darauf legte sich Rose am Dienstag ebenso fest wie in der Torwartfrage. Örjan Nyland wird anstelle von Janis Blaswich zwischen den Pfosten stehen. Der Norweger war Anfang Oktober nach der schweren Verletzung von Peter Gulacsi (Kreuzbandriss) kurzfristig als Ersatz geholt worden und hatte kurz drauf im Punktspiel gegen Bayer Leverkusen (2:0) debütiert.

Nun will ihm Rose erneut Spielpraxis verschaffen. "Er hat sich vom ersten Tag an in die Gruppe integriert und eine sehr gute Vorbereitung gespielt. In den Spielen, die er da gemacht hat, hat er überzeugt", lobte Rose den 32-jährigen Nyland.