Leipzig gibt Entwarnung bei Xavi: Keine "höhergradige strukturelle Verletzung"

Glück im Unglück für Xavi: Wie RB Leipzig mitteilte, hat sich der 20-Jährige bei der 2:3-Niederlage in der Champions League bei Manchester City nicht schwerwiegender verletzt.

Beim Titelverteidiger der Königsklasse war Xavi nach einem Zweikampf mit ManCitys Manuel Akanji unglücklich auf die rechte Schulter gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Nach kurzer Behandlung auf dem Rasen musste er von Betreuern gestützt den Platz verlassen, für ihm kam Yussuf Poulsen auf das Feld.

Zwei Tage später konnte Leipzig Entwarnung geben. Demnach habe sich Xavi "keine höhergradige strukturelle Verletzung zugezogen". Der Niederländer, der vor der Saison von der PSV Eindhoven gekommen war und bisher voll einschlug, wird den Sachsen "damit zeitnah wieder zur Verfügung stehen".

Konkreter wurde RB bei der Ausfalldauer nicht. Gut möglich also, dass Xavi bereits für das anstehende Heimspiel am kommendem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim wieder zur Verfügung stehen wird. Allerdings dürften die sportlich Verantwortlichen um Chefcoach Marco Rose bei Xavi jegliches Risiko vermeiden. Steht eine Woche später doch das Topduell bei Borussia Dortmund an.

Xavi stand seit seiner Ankunft in Leipzig in allen zwölf bisher absolvierten Bundesligapartien in der Startelf, erzielte vier Tore und bereitete weitere acht Treffer vor. Auch in der Champions League absolvierte er alle fünf Spiele von Beginn an.