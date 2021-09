Leipzig geht ohne Dani Olmo in die "wichtige Woche"

Nach dem Stotterstart mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Pflichtspielen steht RB Leipzig mit den Heimspielen gegen Hertha BSC, Club Brügge und den VfL Bochum vor einer richtungsweisenden Woche. Verzichten müssen die Sachsen in dieser auf Dani Olmo.

"Es ist eine wichtige Woche. Wir sind an einem Punkt, an dem uns ein paar gute Ergebnisse sehr guttun würden", bringt es Jesse Marsch auf den Punkt. Zwar herrsche "keine Panik in der Gruppe", wie es der US-Amerikaner in der Pressekonferenz am Freitag ausdrückte. Doch die Unruhe wäre vorprogrammiert, wenn durch weitere Misserfolge die erneute Qualifikation für die Champions League in noch weitere Ferne rücken würde. Schon jetzt sind es für den Tabellenzwölften sechs Punkte Rückstand auf den als Pflichtziel angestrebten Platz vier.

Verzichten muss Marsch in allen drei Spielen auf Dani Olmo. Eine MRT-Untersuchung ergab nach Angaben des Trainers, dass sich der Spanier einen kleinen Muskelfaserriss im vorderen Oberschenkel zuzog. "Er ist ein paar Wochen raus", schilderte Marsch. Bei RB hofft man deshalb, dass Olmo nach dieser "englischen Woche" nicht zur spanischen Nationalmannschaft reisen muss, sondern seine Blessur weiter in Leipzig auskurieren kann, um nach der Länderspielpause am 16. Oktober gegen den SC Freiburg einsatzfähig zu sein.

Marcel Halstenberg wird bis dahin sicher nicht fit sein. Der Nationalverteidiger, der wegen einer Spunggelenkverletzung in dieser Saison noch keine Minute gespielt hat, wird nach Aussage von Marsch frühestens im November wieder im Mannschaftstraining erwartet. Marsch bestätigte damit einen kicker-Bericht vom Mittwoch.

André Silva bleibt erste Wahl

Im Gegensatz zu RB hat der kommende Gegner Hertha BSC mit zwei Siegen gegen Bochum und Fürth den Ergebnis-Turnaround geschafft, den Marsch jetzt anstrebt. "Sie kommen mit Selbstvertrauen. Sie glauben, sie können uns besiegen", so der Coach über die Hauptstädter. Das 1:1 seiner Belegschaft beim 1. FC Köln wertete er im Rückblick als "Schritt in die richtige Richtung", wenngleich erneut auch Schwächen im Umschaltspiel aufgedeckt wurden. "Wir dürfen bei Ballverlust nicht so offen sein", so seine Forderung.

An der Grundausrichtung wird Marsch voraussichtlich nichts ändern und weiterhin auf eine Viererkette setzen. Im Sturm bleibt Neuzugang André Silva ungeachtet seiner Ladehemmung erste Wahl. "André ist ein super Junge, er ist so professionell. Es läuft nicht perfekt für ihn, aber wenn er ein Tor findet, kommen viele Tore", prophezeite Marsch und fügte hinzu: "Wir glauben an ihn und seine Qualität."

Spekulationen um Mario Gomez haltlos

Die seit der Trennung von Markus Krösche vakante Position des Sportdirektors war auch bei der PK am Freitag Thema, auch wenn sich die medialen Spekulationen um eine Verpflichtung von Mario Gomez längst als haltlos erwiesen. Der Ex-Nationalspieler kommt für eine beratende Rolle im Fußball-Netzwerk von Red Bull in Betracht, nicht aber für eine Funktion beim Bundesligisten. Für ihn sei "Sportdirektor kein großes Thema", sagte er: "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit." Er habe trotz der bislang unbefriedigenden Ergebnisse "in keinem Moment Stress gehabt, nur Unterstützung." Der Stress dürfte kommen, wenn die Ergebnisse weiter ausbleiben.