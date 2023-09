Geheimtest gegen Breslau: Auch Werner trifft bei Leipzigs 4:2-Sieg

RB Leipzig hat am Donnerstag ein kurzfristig angesetztes Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 4:2 gegen Slask Breslau für sich entschieden.

Auch in der ersten Länderspielpause der neuen Saison bleibt RB Leipzig in der Spur. Die Sachsen absolvierten am Donnerstagnachmittag ein kurzfristig angesetztes Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Slask Breslau, in dem RB-Cheftrainer Marco Rose auch acht Leipziger Nachwuchsspielern das Vertrauen schenkte.

Ordentlich Eindruck schindete Liverpool-Leihgabe Fabio Carvalho, der beim 4:2 (2:1)-Erfolg den Dosenöffner gab. Per Direktabnahme sorgte der Portugiese nach 17 Minuten für die RB-Führung (17.). Allerdings hatte Breslau die richtige Antwort parat und glich durch einen von Kenneth Zohore verwandelten direkten Freistoß nur vier Minuten nach dem Leipziger 1:0 aus. RB-Keeper Leopold Zingerle traf dabei keine Schuld.

Noch vor dem Seitenwechsel ging der Favorit wieder in Führung, weil David Raum mit einer präzisen Freistoßflanke den Kopf von U-19-Talent Jakob Sachse fand, der auf 2:1 stellte (37.).

Erst Augsburg, dann Bern

Im zweiten Abschnitt war es wieder Fabio Carvalho, der mit einem sehenswerten Abschluss für die erste Leipziger Zwei-Tore-Führung sorgte (54.). Kurz darauf erzwang Timo Werner die Vorentscheidung, als er seinen Gegenspieler im Laufduell keine Chance ließ und abgezockt ins linke untere Eck vollstreckte (65.).

Wichtig für das Selbstvertrauen Werners, der in der laufenden Bundesliga-Saison noch ohne Torerfolg ist und auch für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich von Bundestrainer Hansi Flick nicht nominiert wurde. Der Schlusspunkt war es aber noch nicht, weil Petr Schwarz einen Foulelfmeter zum 2:4-Endstand aus Sicht der Gäste verwandelte (82.).

Für die Leipziger, die zwei ihrer ersten drei Bundesligaspiele gewannen, geht es am 16. September (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg weiter. Nur drei Tage später wartet dann der Champions-League-Auftakt bei den Young Boys Bern.