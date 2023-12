Kein Sieger im Aufsteiger-Duell zwischen Leipzig und dem FCN

Weder RB Leipzig noch dem 1. FC Nürnberg ist im direkten Aufeinandertreffen der zweite Saisonsieg geglückt. Im Duell der Aufsteiger blieb es am Ende bei einem torlosen Remis.

Leipzigs Trainer Saban Uzun veränderte seine Pokal-Startelf vom 0:3 bei der TSG Hoffenheim auf zwei Positionen. Graf und Landenberger begannen anstelle von Räcke und Andrade.

Der FCN hingegen hatte in ihrem letzten Pflichtspiel Mitte November 0:2 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Nach dieser langen Pause setzte Coach Thomas Oostendorp auf nahezu dieselbe Startelf. Einzig Mailbeck begann im offensiven Mittelfeld statt Kaczor.

Haim lässt in chancenarmem Spiel die Führung liegen

Das Spiel begann recht ereignisarm. Beide Teams tasteten sich zu Beginn ab. Die erste Chance des Spiels hatte es dann aber gleich in sich, doch Leipzigs Torfrau Herzog parierte mit einem guten Reflex gegen Haim (9.). Chancentechnisch war es das aber vorerst auch schon wieder. Nürnberg wirkte etwas besser im Spiel, Chancen sprangen dabei aber nicht herum. Genauso wenig wie bei den Sächsinnen, die sich im Spiel nach vorne schwer taten und nichts zustande brachten.

Erst in Minute 36 ereignete sich der nächste Abschluss aufs Tor, bei dem der Ball dann gleich im Netz lag. Leipzigs Hipp stand jedoch im Abseits. Kurz vor der Pause hatte Nürnbergs Haim die nächste gute Chance nach Fehler von Herzog, die ihren Fehler aber wieder gutmachte (42.). Mit einem 0:0 ging es dann in die Pause.

Leipziger Druckphase bleibt unbelohnt

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Nürnberg durch Haim die erste dicke Chance auf die Führung (59.). Aufgrund der besseren, wenn auch wenigen, Chancen wäre die Nürnberger die Führung verdient gewesen. Leipzig taute in der Schlussviertelstunde aber etwas auf, zwang FCN-Keeperin Krammer durch Fudalla zu einer tollen Parade (76.) und hatte durch einen Freistoß von Hipp, die darauffolgende Ecke (85.) sowie Andrade (90.+4) noch drei Chancen. Am Ende blieb es aber beim torlosen Remis, das beiden Teams im Keller nicht so richtig viel bringt. Leipzig verteidigt aber Platz zehn und den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Club.

Für die Sachsen geht es am Samstag nächster Woche (14 Uhr) wie schon zuletzt im Pokal auswärts bei der TSG Hoffenheim weiter. Der Club empfängt am kommenden Sonntag den Meister FC Bayern (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).