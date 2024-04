Larsson mit dem ersten Torschuss: Leipzig ist dem Klassenerhalt nahe

RB Leipzig hat am Freitagabend gegen Bayer 04 Leverkusen in einer zähen und höhepunktarmen Partie drei ganz wichtige Punkte eingefahren. Der Aufsteiger ist mit dem Sieg dem Klassenerhalt ganz nahe.

Leipzigs Trainer Saban Uzun nahm nach dem 1:1 in Bremen zwei Umstellungen vor: Für Rackow und Hipp starteten Starke und Andrade. Zwei Änderungen gab es auch bei Leverkusen. Bayer-04-Coach Robert de Pauw setzte nach dem 2:0 gegen Frankfurt auf Karczewska und Bender, Vilhjalmsdottir und Merino Gonzalez mussten weichen.

Beide Teams begannen vorsichtig, Torchancen waren von Beginn an Mangelware. Den ersten Aufreger gab es nach 20 Minuten, als Bender im Leipziger Strafraum zu Fall kam, die Pfeife von Schiedsrichterin Naemi Breier blieb aber stumm. Nach einer guten halben Stunde hatte dann Leverkusen die große Möglichkeit zur Führung, die frei vor dem RB-Tor aufgetauchte Siems scheiterte aber an der glänzend parierenden Torhüterin Herzog. Bayer hatte mehr Spielanteile, konnte dies aber nicht in den Führungstreffer ummünzen.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Viel Kampf, wenig Spielfluss, keine echten Torchancen - Leverkusen hatte optische Vorteile, kam aber nicht richtig in die Box. Zehn Minuten vor dem Ende setzte sich Johansen auf der rechten Außenbahn geschickt durch, ihre halbhohe Hereingabe drosch Levels aber fast von der Strafraumlinie volley weit über das Tor.

Erster RB-Torschuss sitzt

Das sollte sich rächen. Denn Larsson wurde in der 83. Minute von Rackow mit einem starken Pass bedient. Und die RB-Offensivspielerin, die nur noch die halbherzig attackierende Turanyi vor sich hatte, traf mit dem ersten Torschuss der Leipzigerinnen ins linke untere Eck. Nur wenig später hätte Müller fast erhöht, doch Bayer-Torhüterin Repohl tauchte ab und parierte den Schuss auf das kurze Eck.

Es blieb beim 1:0. Leipzig hat nun bei einem Spiel mehr acht Punkte Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht. Fünf Zähler mehr hat RB als der 1. FC Köln, der bei einem Spiel weniger auf dem ersten Nichtabstiegsplatz notiert ist.

Leipzig tritt nun zum Aufsteigerduell am 6. Mai (19.30 Uhr) in Nürnberg an. Schon am 4. Mai (12 Uhr) empfängt Leverkusen den designierten deutschen Meister FC Bayern.