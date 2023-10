"Tut doppelt weh": Kiel verliert wieder gegen Leipzig und die Spitze aus den Augen

Der THW Kiel findet in der Handball-Bundesliga einfach nicht in die Spur. Der deutsche Rekordmeister verlor am späten Samstagnachmittag mit 34:35 (15:16) in Leipzig - und damit bereits das vierte der letzten fünf Ligaspiele.

Großer Jubel: Lukas Binder und Matej Klima jubeln über einen Sieg gegen Kiel. IMAGO/Beautiful Sports