Statistisch gesehen kommen die sächsischen Gastgeber übrigens mit einem Pfund in Sachen Statistik daher: In bislang sieben Heimspielen haben die schon seit Jahren in diesem Stadion nur schwer zu schlagenden Leipziger fünf Siege und zwei Remis eingefahren, sind also noch kein einziges Mal geschlagen worden. Ob ausgerechnet im letzten Heimspiel der Jahres kurz vor Weihnachten Hoffenheim zum Stolperstein werden kann?