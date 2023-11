Joker Baumgartner beschert Leipzig den Sieg über Freiburg

RB Leipzig hat zum Abschluss des 11. Bundesliga-Spieltags mit 3:1 gegen den SC Freiburg gewonnen. Den Unterschied machte Joker Baumgartner.

Mit dem 2:1 in Belgrad machte Leipzig unter der Woche das Weiterkommen in der Champions League perfekt, im Vergleich zu dieser Partie brachte Marco Rose nur Klostermann für Henrichs (Bank) von Beginn an - Simakan spielte dafür rechts in der Viererkette. Freiburgs Personal war nach dem 5:0 gegen Backa Topola noch schneller erzählt, Trainer Christian Streich vertraute demselben Personal.

Apropos schnell: Leipzig ließ sich nicht viel Zeit, um in Führung zu gehen. Nach dominanter Anfangsphase schlenzte Xavi den Ball unnachahmlich aus 20 Metern ins rechte Eck (6.). Auch in der Folge fand nur Leipzig statt, der SCF lief nur hinterher und konnte sich kaum befreien. RB spielte es aber selten sauber zu Ende, so wurde es zunächst nur durch Sesko (18.) und Openda (23.) weitere Male gefährlich.

Nach einer halben Stunde schaltete Leipzig einen Gang zurück, prompt kam Freiburg besser ins Spiel. Ein Abseitstor von Sildilla (35.) war die erste Torannäherung der Gäste, die mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs zum Ausgleich kamen. Röhl rannte noch in der eigenen Hälfte los, ging an Haidara, Simakan und Klostermann vorbei und vollendete nach starkem Solo präzise ins rechte Eck (45.+6).

Grifo foult Baumgartner

Diesen Schwung nahm Freiburg mit in den zweiten Durchgang, fortan war die Partie ausgeglichen und die Gäste trauten sich immer häufiger nach vorne. Höler erzielte den zweiten Abseitstreffer des SCF an diesem Abend (53.), kurz darauf parierte Blaswich gegen Grifo (58.).

Das war es jedoch mit der Freiburger Offensivpower, es gingen - wohl auch wegen der englischen Woche - die Kräfte aus. So auch bei Kapitän Grifo, der nach 77 Minuten im eigenen Strafraum gegen den eingewechselten Baumgartner zu spät kam und den Österreicher am Fuß traf. Erkannt wurde das von Referee Patrick Ittrich aber erst in der Review-Area, den folgenden Strafstoß verwandelte Openda sicher zum 2:1 (79.).

Leipzigs Doppelschlag zur richtigen Zeit

Die Leipziger Führung lag zu diesem Zeitpunkt aber nicht wirklich in der Luft, RB spielte im zweiten Durchgang lange sehr unsauber. Mit dem Tor im Rücken drehten die Sachsen aber nochmal kurz auf, per Doppelschlag machten sie den Deckel auf die Partie: Xavi bediente Baumgartner, dessen abgefälschter Schuss fand den Weg ins rechte Eck (80.).

Damit war die enge Partie entschieden, in den letzten Minuten passierte nichts mehr. Durch den vierten Heimsieg in dieser Saison springt RB auf Platz vier, der SCF verweilt während der Länderspielpause auf Rang acht. Für RB geht es in zwei Wochen am Samstag (15.30 Uhr) in Wolfsburg weiter. Freiburg empfängt zur gleichen Zeit Darmstadt.