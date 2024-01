Personell hat sich in Leipzig etwas getan an: Werner wurde zu den Spurs verliehen, der Angreifer stand aber schon vor dem Jahreswechsel beim 1:1 in Bremen nicht mehr in der Startelf. Im Vergleich dazu starten Sesko, Baumgartner, Schlager und Simakan anstelle von Poulsen, Forsberg (jetzt New York), Haidara und Lukeba. Neuzugang Elmas (kam aus Neapel) sitzt auf der Bank, ebenso wie Dani Olmo. Erstmals ist auch der 17-jährige Angreifer Eduardo im Kader.