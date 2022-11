Doppelpack Müller: Leipzig wirft SGE aus dem DFB-Pokal

RB Leipzig besiegte die Eintracht aus Frankfurt mit 2:1 im DFB-Pokal-Achtelfinale der Frauen und steht somit unter den besten acht Teams des Wettbewerbs. Schlüsselspielerinnen waren dabei Fudalla und Doppeltorschützin Müller.

Der Tabellenführer der 2. Liga ging mutig ins Spiel, konnte sich jedoch vorerst keine klaren Tormöglichkeiten erarbeiten. Die Eintracht aus Frankfurt tat sich in den Anfangsminuten schwer, sodass die Partie in den ersten 15 Minuten sehr zerfahren war.

Freigang bringt Eintracht in Front - RB ohne Zugriff

Mit der ersten Chance durften die Frankfurterinnen dann allerdings jubeln: Nach einer Hereingabe von Prasnikar vollendete Freigang per Volleyabnahme artistisch zum 1:0 aus Frankfurter Sicht. Das Team von Niko Arnautis erarbeitete sich Chance um Chance, die größte auf das 2:0 hatte Martinez mit ihrem Nachschuss aus rund 20 Metern, der gerade noch auf der Linie von Schaller geklärt werden konnte (25.).

Zehn Minuten vor dem Ende des ersten Durchgangs konnte RB für etwas Entlastung sorgen und fuhr immer wieder Angriffe über die auffällige Müller, die allerdings da noch die falschen Entscheidungen traf und somit die Spielzüge nicht ordentlich zu Ende gebracht werden konnten. Es ging mit der knappen SGE-Führung in die Pause.

Müller gleicht für Leipzig aus - Frankfurt ohne Ideen

Die Leipzigerinnen kamen gut in Durchgang zwei rein und belohnten sich in der 53. Minute mit dem Ausgleich durch Müller, die nach einer Fudalla-Hereingabe per Kopf ins rechte Eck zum Ausgleich vollendete. Bei Frankfurt hakte es - wie schon zu Beginn der ersten Hälfte - an Durchschlagskraft. Lediglich Möglichkeiten durch Freigang (61.) und Dunst (64.) konnten die Frankfurterinnen auf ihr Konto verbuchen.

Lucky Punch: Müller schnürt den Doppelpack

Ein Klassenunterschied war nur bei Betrachtung der zweiten Halbzeit nicht mehr erkennbar und Leipzig ließ die Eintracht nicht mehr offensiv agieren. Stattdessen hatten die Leipzigerinnen die Großchance auf das 2:1: Einen Weitschuss von Fudalla lenkte Torhüterin Johannes klasse an den Querbalken. Kurz vor Ende des Spiels drehte Leipzig tatsächlich noch die Partie, nachdem Fudalla einen hohen Steilpass in den Lauf von Müller spielte. Müller umkurvte Frankfurts Torhüterin und schob zum 2:1-Endstand ein.

RB Leipzig gewinnt nicht unverdient gegen den haushohen Favoriten aus Frankfurt und steht somit im DFB-Pokal-Viertelfinale. Für die Leipzigerinnen geht es in der Liga kurioserweise gegen die Zweitvertretung der Eintracht weiter (27. November, 11 Uhr), während die SGE am 26. November ab 14 Uhr Bayer Leverkusen empfängt.