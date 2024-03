Inklusive direkter Ecke: Klarer Sieg gegen Duisburg lässt Leipzig aufatmen

RB Leipzig hat Schlusslicht Duisburg dank eines klaren Erfolgs auf Distanz gehalten und sich etwas Raum im Tabellenkeller verschafft. Die Zebras müssen derweil langsam aber sicher für die 2. Liga planen.

Leipzig, das sich nach der deutlichen Pleite beim FC Bayern wieder rehabilitieren wollte, begann druckvoll und hatte in der Anfangsphase über 80 Prozent Ballbesitz. Gegen Schlusslicht Duisburg erfuhr der Aufsteiger nur extrem wenig Gegenwehr und hielt sich fast durchgehend in der Hälfte der Zebras auf. Die erste große Chance von Fudalla vereitelte Gäste-Torhüterin Mahmutovic stark (34.). Weniger gut war wiederum ihr Einsatz in Minute 41 als die Schlussfrau zu spät gegen Larsson kam und einen Elfmeter verursachte. Hipp ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte kurz vor dem Pausenpfiff zur Leipziger Führung (42.).

Andrade besorgt die Vorentscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Leipzigerinnen dominanter, wobei auch eine Leistungssteigerung der Zebras zu vernehmen war. Die verbesserte Herangehensweise des MSV fiel aber nicht ins Gewicht, weil die Ausflüge ins letzte Drittel von Leipzig eine absolute Rarität blieben. Stattdessen konterte RBL über Larsson, die ihren Schussversuch etwas zu lasch an Mahmutovic vorbeibrachte, sich aber bei Mitspielerin Andrade bedanken durfte, die das schon antizipiert hatte und vor der Linie in die Maschen vollendete (62.).

Die endgültige Entscheidung brachte Hipp nur rund sieben Minuten später. Die Torschützin des ersten Treffers versenkte einen Eckball von der linken Seite direkt im Netz (69.). Duisburg war danach noch um Schadensbegrenzung bemüht, verbuchte aber trotzdem noch eine Möglichkeit auf den Anschluss. Zum 1:3 kam es aber nicht mehr, weil Leipzigs Torhüterin Herzog bei Duisburgs bester Chance von Cin auf dem Posten war (73.).

Leipzig schafft durch den klaren Erfolg einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf, während der MSV Duisburg mit vier Punkten am Tabellenende bleibt und langsam für die 2. Liga planen muss. Aufs rettende Ufer beträgt der Rückstand mittlerweile schon zehn Punkte. Die Sächsinnen gastieren nach der Länderspielpause am 12. April (18.30 Uhr) bei Werder Bremen. Am 14. April (18.30 Uhr) empfängt Duisburg den Deutschen Meister Bayern München.