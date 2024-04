Top-Spiel am Samstagnachmittag: RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund im direkten Duell um Platz vier, der auch dank der guten Leistung des BVB in der Champions League aller Voraussicht nach in dieser Saison nicht über die Teilnahme an der Champions League entscheiden wird. Sicher ist der fünfte Startplatz in der Champions League trotz des guten Abschneidens der deutschen Klubs auf internationalem Parkett allerdings noch nicht - und das Spiel heute somit mehr als Makulatur.