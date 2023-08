Knapper Auswärtssieg: Füchse Berlin starten mit Sieg in die Saison

Der amtierende European-League-Sieger - die Füchse Berlin - ist im ersten Montagsspiel der Geschichte mit einem hart erkämpften Auswärtssieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet.

Spielverderber in Leipzig: Mathias Gidsel machte den Sack für die Füchse zu. imago images

Mit großen Ambitionen starten die Füchse Berlin in diese neue Spielzeit - und haben diesbezüglich direkt mal einen ersten Sieg gelandet. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert setzte sich am Montag mit 31:29 (15:13) beim SC DHfK Leipzig durch.

Vor 4168 Zuschauern war der Däne Lasse Bredekjaer Andersson mit neun Toren bester Werfer der Gäste. Sein Landsmann Mathias Gidsel sorgte mit seinem achten Treffer sieben Sekunden vor Schluss für die Entscheidung.

In den spannenden Schlussminuten mitsamt lautstarker Unterstützung der heimischen Fans hatte Leipzig nochmals auf 29:30 verkürzt. Die Füchse behielten jedoch die Ruhe und entschieden das Spiel wenige Sekunden vor Schluss in Person von Mathias Gidsel zum 31:29.

Auswärts muss der Grundstein gelegt werden

Apropos Auswärtssieg: Davon soll es direkt weitere geben. Denn an den ersten vier Spieltagen tritt Siewerts Team gleich dreimal auswärts an. Um an der nationalen Spitze dranzubleiben, sind Ausrutscher hier verboten.

Die nun bereits erledigte Aufgabe beim in der Vorbereitung überragenden Leipzig ist nur Teil 1 gewesen - weiter geht es beim TVB 1898 Stuttgart und dem BHC. Und: Im ersten Heimspiel am 6. September ist direkt Champions-League-Sieger Magdeburg zum Derby zu Gast.

"Wir haben eine überzeugende Vorbereitung gespielt, einen guten Ballfluss gezeigt und mit viel Tempo agiert. Der Kern der Mannschaft spielt seit Jahren zusammen, die Abläufe auf dem Parkett sind bekannt. Wir können mit viel Selbstvertrauen ins Spiel" und in die Saison gehen, hatte Coach Siewert laut Füchse-Website im Vorfeld dieses Bundesliga-Starts gesagt.

Nach der Partie meinte er schließlich: "Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert. Bis zur 40. Minute war unsere Abwehr überragend. Im Angriff lief der Ball gut. Nach der Halbzeit konnten wir uns schnell absetzen, machen aber dann zu viele Fehler und verpassen es, uns entscheidend abzusetzen. Es war die erwartet schwere Hürde, aber ich bin froh, dass wir zwei Punkte mitnehmen."

SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin 29:31 (13:15)

Tore für Leipzig: Witzke 7, Klima 5, Semper 5, V. Kristjansson 3, Matthes 3, Sunnefeldt 3, Binder 1, Ernst 1, M. Gebala 1

Tore für die Füchse: Andersson 9, Gidsel 8, Tollbring 7/2, Lichtlein 2, Marsenic 2, Wiede 2, Darj 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Strafminuten: 10 / 8

Disqualifikation: M. Gebala (41./3. Zeitstrafe) / Marsenic (39./3. Zeitstrafe)