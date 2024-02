Mit Ebner im Rücken: Leipzig distanziert Bergischen HC

Nach fünf Niederlagen in Folge ist den Handballern des SC DHfK Leipzig in der Bundesliga wieder ein Sieg geglückt. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson bezwang den Bergischen HC am Donnerstagabend nach einer beeindruckenden Vorstellung mit 33:22 (17:10) und verschaffte sich durch den sechsten Heimsieg in dieser Saison etwas Luft im Abstiegskampf.

Beide Teams hatten zuletzt in der Handball Bundesliga Probleme: Der SC DHfK Leipzig vor allem mit der Chancenverwertung, der Bergische HC mit der Schlussviertelstunde. Das war den Mannschaften vor 4.075 Zuschauern in der Arena in Leipzig auch anzumerken. Erst nach über vier Minuten fiel der erste Tor, doch der erste Treffer von Matej Klima war dann der Brustlöser für die Hausherren, die durch Luca Witzke und Viggo Kristjansson auf 3:0 erhöhten.

Der Faktor im Spiel war Domenico Ebner. Von der ersten Minute an war der italienische Nationaltorhüter auf Betriebstemperatur und hatte bereits vier Paraden verbucht, als er sich nach fast acht Minuten bei einem Wurf von Luka Stutzke das erste Mal geschlagen geben musste. Matej Klima beantwortete den ersten Treffer des Bergischen HC aber umgehend mit dem 4:1, nach neun Minuten sah sich BHC-Coach Jamal Naji zu einer frühen ersten Auszeit gezwungen.

Deren Auswirkungen blieben aber überschaubar, dann der BHC scheiterte auch mit dem nächsten Wurf an Domenico Ebner und kassierte dann in der Deckung die erste Zeitstrafe. Die Überzahl nutzte Leipzig für einen Doppelschlag zum 6:1. Der BHC fand jetzt in der Offensive Lösungen, doch Leipzig antwortete jeweils umgehend und zog weiter davon. Nichts lief für die Gäste, eine Überzahl wandelte sich nach einem Kopftreffer in der Offensive und einem Foul in der Deckung beispielsweise binnen gut zwanzig Sekunden in eine Unterzahl um.

Leipzig behauptet die Führung souverän

Der SC DHfK Leipzig nutzte die sich bietende Chance, zog über 10:4 und 12:5 beim 14:6 erstmals auf acht Tore davon. Jamal Naji reagierte, der BHC-Coach nahm sechs Minuten vor der Pause seine zweite Auszeit. Danach stabilisierte sich sein Team etwas, die Gäste verkürzten zumindest wieder auf sechs Tore. Doch das letzte Wort hatte Leipzig: Andri Mar Runarsson fand bei einem direkten Freiwurf ein Weg über die Mauer und ins gegnerische Tor.

Mit einem 17:10 ging es in den zweiten Abschnitt. Die Hoffnungen der Gäste auf Besserung erhielten jedoch sofort Dämpfer: Eine Strafzeit, weitere Paraden von Domenico Ebner sowie ein Doppelschlag von Viggo Kristjansson und Lukas Binder erhöhten den Abstand umgehend auf neun Tore. Eloy Maldonado Morante, der sich mit sechs Toren aus sechs Würfen um Schadensbegrenzung verdient machte, traf im Gegenzug - die Antwort folgte aber umgehend: Matej Klima traf und Viggo Kristjansson sorgte mit einem seiner 13 Tore beim 21:11 für den ersten zweistelligen Abstand.

Die Frage nach dem Sieger war sieben Minuten nach Wiederbeginn beantwortet. Der BHC mühte sich zwar, gab sich nicht auf und versuchte es unter anderem mit dem siebten Feldspieler. Doch Leipzig öffnete die Tür nicht mehr: Näher als auf acht Tore kamen die Gäste nicht mehr heran, immer wieder antwortete der DHfK und zog wieder auf zehn Tore davon. In den letzten Minuten wuchs der Vorsprung dann sogar auf zwölf Tore an, bevor Tomas Babak für den 33:22-Endstand sorgte.

SC DHfK Leipzig - Bergischer HC 33:22 (17:10)

SC DHfK Leipzig: Ebner (15/1 Paraden), Saeveraas (1 Parade); V. Kristjansson 14/3, Peter 5, Semper 3, Witzke 3, Binder 2, Klima 2, Runarsson 2, Preuss 1, Sunnefeldt 1, Ernst, Krzikalla, Mamic, Gebala, Matthes



Bergischer HC: Johannesson (4 Paraden), Rudeck (3 Paraden); Morante Maldonado 6, Arnesson 5/2, Beyer 3/3, Stutzke 3, Doniecki 2, Babak 1, Fraatz 1, Kjeldgaard Andersen 1, Persson, Krecic, M`Bengue, Schmitz, Santos



Zuschauer: 4075

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski / Nils Blümel

Strafminuten: 8 / 8