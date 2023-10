Leipzig - für ManCity ein Ort wie Barcelona

Titelverteidiger Manchester City blickt auf starke Zahlen in der jüngeren Champions-League-Vergangenheit zurück - wenn da nur das verflixte Leipzig nicht wäre.

Vincent Kompany hat sich seinen Legendenstatus bei Manchester City nicht nur erkämpft und ergrätscht, sondern hin und wieder auch erschossen. Das Tor, das er am 12. März 2014 im Camp Nou gegen den FC Barcelona auf Vorlage von Edin Dzeko erzielte, gehört rückblickend nicht gerade zu den wichtigsten der Klubgeschichte, ist statistisch aber trotzdem besonders.

Denn: In jenem Achtelfinalrückspiel, das ManCity ebenso wie das Hinspiel verlor (0:2/1:2), gelang Kompany der bis heute einzige Europapokal-Treffer des schon damals aus Abu Dhabi alimentierten Klubs in einem Spiel bei Barça. Dreimal reiste ManCity bislang zu den Katalanen und verlor immer. An dieser Stelle kommt RB Leipzig ins Spiel.

Nur bei den Sachsen trat der amtierende Triple-Sieger in der Champions League ebenfalls schon öfter als einmal an, ohne zu gewinnen. In der Gruppenphase 2021/22 gelang den Leipzigern ein 2:1-Heimsieg, im Achtelfinalhinspiel 2022/23 ein 1:1, bei dem der heutige ManCity-Profi Josko Gvardiol traf. Schaffen sie an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) einen ähnlichen Coup?

Guardiola verlor nur einmal gegen einen Bundesligisten im Europapokal

Zwar zeigte Pep Guardiolas Elf RB in den zugehörigen Partien im Etihad jeweils die Grenzen auf - 6:3 2021/22, 7:0 2022/23 -, dennoch scheint ihnen die Red-Bull-Arena irgendwie nicht zu liegen. Für den Trainer selbst ist das 1:2 im Dezember 2021 sogar die einzige Europapokalniederlage gegen einen Bundesligisten, auch wenn sie damals wenig schmerzte, weil sein Team schon als Gruppensieger feststand. Ansonsten holte er satte 17 Siege und fünf Unentschieden gegen deutsche Klubs.

Zuletzt war ManCity in der Königsklasse aber kaum noch zu bremsen. Von den jüngsten 14 Auftritten ging kein einziges verloren (neun Siege, fünf Remis) - Klubrekord. Den Bestwert in diesem Wettbewerb hält weiterhin der derzeit strauchelnde Stadtrivale Manchester United, der zwischen September 2007 und Mai 2009 in 25 Partien hintereinander ungeschlagen blieb.