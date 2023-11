Leipzig fliegt ohne Werner nach Manchester

In der Startelf hätte er vermutlich ohnehin nicht gestanden, dennoch ist nun klar: Mit Timo Werners Ausfall gegen Manchester City hat Leipzigs Trainer Marco Rose eine Sturmalternative weniger.

Bleibt in der Zuschauerrolle: Timo Werner. IMAGO/Christian Schroedter

Beim 3:1 gegen den SC Freiburg vor der Länderspielpause saß er noch 90 Minuten auf der Bank, am vergangenen Samstag beim 1:2 in Wolfsburg fehlte Timo Werner ganz im Kader.

Das wird sich auch am Dienstag, beim Champions-League-Auswärtsspiel in Manchester (21 Uhr, LIVE! bei kicker), nicht ändern. Der Stürmer fehlt mit Adduktorenproblemen, wenn der Leipziger Flieger am Montag um 16.30 Uhr Richtung England abhebt.

"Wir hoffen, dass es jeden Tag besser wird", hatte Rose am vergangenen Freitag über Werners Beschwerden gesagt. Gereicht hat es für das Duell mit City allerdings nicht.

Der Nationalstürmer, zuletzt nicht in Julian Nagelsmanns Aufgebot, durchlebt eine bislang schwierige Saison mit lediglich drei Startelf-Einsätzen und zwei Toren (wettbewerbsübergreifend kicker-Note 4,0). Im Angriff rangieren Lois Openda, Yussuf Poulsen und auch Benjamin Sesko zurzeit vor dem 27-Jährigen.