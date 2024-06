Leipzig-Boss unterstützt Wunsch nach neuer Technik

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison wurde erstmals der Videobeweis genutzt. Zur neuen Saison könnte es eine Ausweitung gehen, für die sich nun auch ein Bundesliga-Chef stark macht.

Karsten Günther wünscht sich den Einsatz neuer Technik in der Handball-Bundesliga. SC DHfK Leipzig

In der HBL wurde in der abgelaufenen Saison zum ersten Mal ein Videobeweis gewusst. Für Karsten Günther war der Einsatz ein voller Erfolg. "Es ist ein wichtiges und zeitgemäßes Hilfsmittel. Es ist gut, dass wir das gemacht haben", sagt der Geschäftsführer vom SC DHfK Leipzig bei der Bild.

Doch trotz allem Lob macht er auch klar, dass es noch Luft nach oben gibt. Daher stellt er drei Forderungen auf. "Wir müssen unbedingt darüber auch relevante Torentscheidungen kontrollieren können und brauchen auch die Torlinientechnik", fordert er.

Dieser Wunsch kommt nicht gänzlich überraschend. Schließlich war sein Verein in dieser Saison davon betroffen, dass ein vermeintliches Tor im Spiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf nicht gezählt hat und somit die Begegnung mit einem Treffer verloren ging.

Schiedsrichter-Chefin unterstützt Torlinientechnik

Mit seinem Wunsch ist er nicht alleine, denn bereits in der vergangenen Woche hat Schiedsrichter-Chefin Jutta Ehrmann-Wolf im Interview mit handball-world bereits über die Einführung der Torlinientechnik gesprochen.

"Diese Funktionen sind eine bei Großereignissen bereits erprobte Technik", schildert sie und ergänzt, dass man bereits diesbezüglich in der Abstimmung mit der HBL ist. Selbiges gilt für die Einführung einer "Wechselzonen-Kamera". Somit ist Günther, der selbst im Liga-Vorstand sitzt, bestens informiert.

Trotz ihrer Zuversicht über den Erfolg der Technologie mahnt Ehrmann-Wolff aber auch: "Da wir jedoch unterschiedliche Hallen, Infrastruktur und technische Systeme haben, sind wir gut beraten, nichts zu überstürzen, sondern die Entwicklung mit Augenmaß voranzutreiben."

Günther wünscht sich Challenge für die Trainer

Neben seiner Forderung für die Torlinientechnik hat Günther noch zwei weitere Wünsche. Einerseits wünscht er sich eine Challenge für die Trainer.

Eine Einführung wäre seiner Meinung nach "absolut sinnvoll". Bereits in anderen Sportarten wie American Football oder Tennis wird eine Challenge genutzt. So haben die Trainer in der NFL pro Halbzeit eine Challenge. Sollte diese falsch sein, verlieren sie eine Auszeit.

Darüber hinaus macht sich Günther für eine Stärkung des Spielleiters stark. Dieser soll zukünftig als "3. Schiedsrichter" agieren, "der das Kamerabild im Blick hat und alles kontrollieren kann, was auf Höhe Mittelkreis stattfindet - zum Beispiel die Anwurfsituation."