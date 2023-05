Leipzig bangt vor Bayern-Gastspiel um Werner

RB Leipzig bangt vor dem Gastspiel am Samstag beim FC Bayern um Timo Werner, den in dieser Woche eine Erkältung ausbremste.

"Timo ist ein bisschen kränklich. Da schauen wir mal, wie es ihm heute geht", sagte Trainer Marco Rose am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining. Es sei "von Startelf bis gar nicht dabei alles möglich", ergänzte Rose, der ansonsten bis auf Stammkeeper Peter Gulacsi alle Mann an Bord hat.

Die Leipziger könnten am Samstag im Titelrennen zwischen dem FC Bayern und Verfolger Borussia Dortmund zum Zünglein an der Waage werden. Ein Unentschieden oder gar der erste Sieg der Vereinsgeschichte in der Allianz-Arena würde Roses Ex-Verein die Möglichkeit bieten, am Rekordmeister und Titelverteidiger vorbeizuziehen. Für Rose und Leipzig geht es allerdings in erster Linie um die Realisierung der eigenen Ziele, der erneuten Qualifikation für die Champions League. Sollte Freiburg zur Eröffnung des 33. Spieltages gegen Wolfsburg gewinnen, sind noch mindestens zwei Punkte nötig, um Platz vier zu festigen.

"Wir haben noch nichts erreicht": Rose fordert Wachheit

"Wir haben uns in den letzten Monaten die Ausgangsposition erarbeitet, die wir jetzt haben. Aber wir haben noch nichts erreicht. Wir müssen aufmerksam und wach bleiben", warnte Rose. Der FC Bayern stelle "einfach eine Top-Mannschaft mit hoher Einzelspieler-Qualität und immer mit einem guten Trainer". Unter dem aktuellen Coach Thomas Tuchel absolvierte Rose in Mainz seine letzten Monate als Profi, spielte da aber verletzungsbedingt praktisch keine Rolle mehr. "Thomas ist ein sehr akribischer Arbeiter, der sehr detailversessen ist und einer Mannschaft unglaublich viel mitgibt. Und er ist sehr leistungsorientiert", so Leipzigs Coach über seinen ehemaligen Chef: "Es ist nicht verwunderlich, dass er den Weg gegangen ist, den er gegangen ist. Er ist einer der besten Trainer, die in Europa rumlaufen."

Rechtzeitig zum Saison-Endspurt zeige die Formkurve der lange Zeit recht wankelmütigen Bayern wieder aufwärts, bemerkte Rose, man wolle daher am Samstag "ihre Problemchen zum Vorschein bringen". Von seiner Belegschaft fordert der Coach eine couragierten Auftritt: "Das für mich entscheidende ist Überzeugung in jeder Aktion. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, können wir jeder Mannschaft Probleme bereiten."

Bald-Münchner Laimer wird "von der Leine gelassen"

Eine tragende Rolle soll dabei auch Konrad Laimer spielen. Der Mittelfeldspieler wechselt im Sommer ablösefrei nach München, auch wenn dies vom Rekordmeister noch immer nicht offiziell verkündet wurde. Rose glaubt nicht, dass Laimer durch die Konstellation gehemmt in die Partie gehen könnte. Er werde jedenfalls Laimer "wie immer von der Leine lassen".

Einen Platz in der Startelf sicher hat auch Dominik Szoboszlai, einer der großen Gewinner des Leipziger Trainerwechsels im September. Dass der ungarische Offensivspieler, der über eine Ausstiegsklausel von rund 70 Millionen Euro verfügt, am vergangenen Wochenende ein klares Bekenntnis zu RB über das Saisonende hinaus vermied, kommentierte Rose am Freitag ausgesprochen gelassen. "Ich bin da tiefenentspannt", so der Coach: "Er weiß, was er an dem Verein hat und an der Konstellation, in der er hier arbeiten kann." Soll heißen: Das riesige Vertrauen, dass Rose Szoboszlai entgegenbringt, muss sich der 22-Jährige an anderer Stelle erst einmal erarbeiten und verdienen.