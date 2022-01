Leipzig bangt um Szoboszlai: Wochenlanger Ausfall droht

Beim Aufwärmen in Stuttgart verletzte sich Dominik Szoboszlai. RB-Coach Domenico Tedesco befürchtet eine längere Zwangspause des Ungarn. Eine MRT-Untersuchung soll Klarheit schaffen.

Leipzigs Dominik Szoboszlai verlässt noch während des Aufwärmens in Stuttgart den Rasen. imago images/Sportfoto Rudel

Das Bild verhieß nichts Gutes: Schwer humpelnd betrat Dominik Szoboszlai nach dem 2:0-Sieg in Stuttgart den Leipziger Mannschaftsbus. Der Offensivspieler hatte während des Aufwärmens beim Schusstraining einen Stich im rechten Oberschenkel gespürt, musste deshalb aus der Startelf rotieren. Die Worte von Dominik Tedesco nach der Partie deuten darauf hin, dass RB Leipzig ein wochenlanger Ausfall des Ungarn droht. "Dominik Szoboszlai tut uns extrem weh", sagte der Trainer vor dem Rückflug.

Noch steht das Ergebnis der MRT-Untersuchung und die genaue Diagnose aus. Alle Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass es beim abschließenden Urteil nur noch darum geht, wie groß der befürchtete Muskelfaserriss ist. Szoboszlai droht damit eine mindestens drei- bis vierwöchige Pause, fürs Pokalspiel am Mittwoch gegen Hansa Rostock und das nächste Punktspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg kommt er sicher nicht in Betracht.

Szoboszlais Ausfall vergrößert die ohnehin gravierenden Personalprobleme

Szoboszlais Ausfall wiegt in zweierlei Hinsicht schwer. Erstens war der technisch bewanderte Mittelfeldspieler klar auf dem aufsteigenden Ast, was er beim 4:1 gegen Mainz 05 mit einem Treffer und einer Torvorlage unter Beweis stellte. Tedesco hatte den idealen Nachrücker für Emil Forsberg gefunden, der sich kurz vor Weihnachten eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen hatte und noch mehrere Wochen ausfällt.

Zweitens vergrößert sein Ausfall die ohnehin gravierenden Personalprobleme in Leipzig. Neben Szoboszlai und Forsberg stehen auch die im Aufbautraining befindlichen Konrad Laimer und Marcel Halstenberg sowie die beim Afrika-Cup weilenden Amadou Haidara und Ilaix Moriba am Mittwoch nicht zur Verfügung stehen. Nordi Mukiele durfte zwar am Samstag die Corona-Quarantäne verlassen, ist aber nach drei Wochen Trainingspause sicher kein Kandidat für einen Kaltstart. Zudem muss bei Yussuf Poulsen, Lukas Klostermann und vor allem bei Dani Olmo nach längeren Verletzungspausen auf die Belastungssteuerung geachtet werden.