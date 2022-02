Leipzig auch bei Real Sociedad ohne Angelino?

RB Leipzig bangt vor dem Rückspiel in der Europa League bei Real Sociedad um den Einsatz von Linksverteidiger Angelino.

Der Spanier, der schon am Sonntag im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC wegen einer Erkältung gefehlt hatte, verpasste auch die Übungseinheit am Dienstag. Bei RB hofft man allerdings noch, dass Angelino am Mittwoch das Abschlusstraining bestreiten und dann auch am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) eingesetzt werden kann. Im Hinspiel (2:2) war Angelino ein Aktivposten, auch bei der Flanke auf Christopher Nkunku zum zwischenzeitlichen 1:1.

Sollte der Spanier ausfallen, wird er auf der linken Seite aller Wahrscheinlichkeit nach von Benjamin Henrichs vertreten. Der Defensiv-Allrounder hatte diese Aufgabe bereits beim 6:1-Sieg in Berlin zur vollen Zufriedenheit von Trainer Domenico Tedesco erledigt und dabei die 1:0-Führung erzielt.

Verzichten muss Tedesco in San Sebastian auf den Langzeitverletzten Marcel Halstenberg. Alle anderen Kader-Mitglieder trainierten am Dienstag mit.