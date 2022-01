Leipold: Messi-Videos zur Motivation

Er durchlief die Nachwuchsleistungszentren von Salzburg und Bayern. Doch für den Sprung zu den Profis reichte es zunächst nicht. Beim SV Darmstadt 98 unternimmt Andre Leipold (20) nun einen zweiten Anlauf.

Erstmal richtig ankommen, sich ins Profileben und in die Mannschaft integrieren und eine Wohnung finden - Winterneuzugang Andre Leipold setzt beim SV Darmstadt 98 zunächst auf kleine Schritte. "Und dann sehen wir mal, was kommt", sagt der 20 Jahre alte Angreifer.

Bis vor kurzem hatte Leipold den Zweitliga-Zweiten gar nicht so richtig auf dem Radar. Als Mitte Dezember das Handy mit einer unbekannten Nummer im Display bei ihm klingelte, war er entsprechend überrascht. Am anderen Ende war Torsten Lieberknecht, der dem Offensivspieler von Regionalligist SV Wacker Burghausen einen Wechsel ans Böllenfalltor schmackhaft machen wollte. Dann ging alles ganz schnell. Zwei Wochen später war Leipold beim Trainingsauftakt der Lilien dabei.

"Mehr ein Familientyp"

Lieberknecht hatte Leipold nach Darmstadt eingeladen, um sich das Umfeld anzusehen, hatte ihn dann später persönlich herumgeführt. "Es hat mir alles gut gefallen”, sagt der einzige Neuzugang der Lilien in der Winterpause. Vor allem die familiäre Atmosphäre habe es ihm angetan. "Ich bin mehr ein Familientyp", sagt er. Und der Wohlfühlfaktor ist für ihn entscheidend. Unter anderem deswegen hatte er zum Beispiel das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Bayern München verlassen.

Lieberknechts Begeisterung für den zweiten Bildungsweg

Vor allem habe Lieberknecht ihm aber gesagt, dass er Straßenkicker-Typen mag, die über den zweiten Bildungsweg in den Profifußball kommen wie Leipold, habe unter anderem auf den späteren Nationalspieler Karim Bellarabi verwiesen, den er in Braunschweig geformt habe. Lieberknecht sei "ein sympathischer Typ", habe wie ein Freund mit ihm geredet. "Das fand ich gut und das hat mich dann auch überzeugt." Die Mannschaft habe ihn dann vom ersten Tag an freundlich aufgenommen. "Ich habe direkt gemerkt: Da werde ich mich wohlfühlen."

Technik und Geschwindigkeit als Stärken

Einen großen Unterschied zur Regionalliga hat er bereits festgestellt: Auf dem Platz werde in Darmstadt viel lautstärker kommuniziert und dirigiert. Seine Stärken sieht Leipold in seiner Schnelligkeit und Technik, das größte Ausbaupotenzial in der Defensivarbeit. "Aber du kannst überall besser werden, auch bei den Stärken", sagt er. Zudem müsse er körperlich noch robuster werden.

Ein direktes Vorbild habe er zwar nicht. Aber wenn es darum gehe, von wem er sich am meisten abschauen könne, dann sei das der siebenmalige Weltfußballer Lionel Messi. Von Messi, aber auch von anderen Offensivspielern wie Neymar und Kylian Mbappé sehe er sich vor den Spielen Videos mit den Höhepunkten zur Motivation an. "Und dann geht es ins Spiel rein", sagt er.