"Leinen los" gegen St. Pauli: Leitl steuert ersten Sieg an

Neue Mannschaft, neuer Rasen, ein neuer Sound im Stadion. Im Nord-Duell will 96 die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Der Trainer stuft den Gegner aus Hamburg aber hoch ein.

Einer der wichtigsten Mitspieler präsentiert sich wieder in sattem Grün: Planmäßig, wenngleich auf den letzten Drücker wurde im Stadion, das sich nunmehr "Heinz-von-Heiden-Arena", nennt, ein neuer Rasen ausgerollt, nachdem die alte Grasfläche beim Rockkonzert eine Woche zuvor den "Rest" bekommen hatte. Der neue Untergrund für seine Akteure sei "sicherlich nicht im optimalen Zustand", gestand Stefan Leitl nach einer ersten Begehung, "aber beide Mannschaften müssen darauf spielen."

Der Zuversicht des Trainers, "dass wir die ersten Punkte einfahren werden", tut das keinen Abbruch. Zumal die Heimpremiere gegen den FC St. Pauli auch in einem neuen, stimmungsvollen musikalischen Rahmen stattfindet: Zu "Rock You Like A Hurricane" der hannoverschen Band "Scorpions" betritt die Mannschaft künftig die Bühne. Sollte ihr dort dann ein Tor gelingen, erklingt künftig das weltweit bei Fußballfans beliebte "Freed From Desire" von "Gala" aus den Lautsprechern. "Wir werden alles tun, dass dieses Lied häufiger gespielt wird", verspricht Leitl.

Intensiv habe man dafür in den vergangenen Tagen an den Schwachstellen gearbeitet, die die neue Mannschaft bei der unglücklichen 1:2-Niederlage in Kaiserslautern zum Auftakt noch verraten habe. "Klarer, technisch sauberer, ruhiger in Ballbesitz agieren - das war das Hauptziel in dieser Woche", nannte Leitl die wesentlichen Trainingsinhalte.

Dem Gegner zum Nordduell, der mutmaßlich in einem dem eigenen Team ähnlichen 4-4-2 mit Raute antreten wird, bescheinigt er die "Qualität, um den Aufstieg mitzuspielen". Man sei gut vorbereitet und wisse, was kommt. "Es geht darum, in den Abläufen zu bleiben", will Leitl systemtaktisch nichts verändern. "Ich gehe davon aus, dass unser System gespiegelt wird. Wir haben Situationen erkannt, in denen wir uns bei eigenem Ballbesitz besser verhalten müssen. Das geht nur von einer Grundordnung aus, die steht jetzt erstmal. Das ist eine statische Anordnung, dann verschwimmt das Ganze. Deshalb ist wichtig, wie wir uns aus dem Deckungsschatten aus dem Mittelfeld heraus bewegen."

Und es gehe vor allem um das eigene Kombinationsvermögen. "Wenn wir ein dominantes Spiel betreiben wollen, brauchen wir natürlich auch eine gute Passquote." Dann sei der Weg ins letzte Drittel auch nicht mehr so weit, um schließlich torgefährlich zu werden. "Wir sind gewillt, dass die Jungs die Leinen loslassen, mutig und mit Überzeugung Fußball spielen. Wenn wir dann ein gutes Spiel machen, werden wir es auch gewinnen."

Leitl hat Vertrauen in die Mannschaft

Und wenn nicht? Zweifellos entspräche es nicht den Erwartungen, nach zwei Spielen sieglos in einer Tabelle dazustehen, die wegen der Pokalpause dann obendrein zwei Wochen zementiert bleibt, ehe es für Hannover zum schwierigen Auswärtsspiel nach Paderborn geht. Sorge, dass es im notorisch unruhigen Hannover schon ungemütlich werden könnte, treibt Stefan Leitl freilich nicht um. "Ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft. Es gibt immer Umstände, dass du ein Spiel mal nicht gewinnst und es in eine andere Richtung läuft. Aber ich glaube, dass ich sehr resilient bin und mit dieser Situation, falls sie eintreten sollte, auch sehr gut umgehen kann."

Zum Personal: Aus der Startaufstellung, die er einen Tag vor der Partie natürlich schon im Kopf habe, macht Leitl noch ein Geheimnis. Ausnahme: Offensiv-Neuzugang Havard Nielsen, in Kaiserslautern nach seiner Einwechslung Schütze des ersten Hannoveraner Saisontores, erhält eine öffentliche Einsatzgarantie vom Coach. "Er ist definitiv einen Tick weiter, weil er eine Woche Training hatte. Und wenn er noch gut schlafen sollte, dann wird er auch von Beginn an spielen."