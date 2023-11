Leiht der VfB sein Sturmtalent Kastanaras aus?

Thomas Kastanaras hat beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2025. Das Sturmtalent hat allerdings angesichts der übermächtigen Konkurrenz mit Serhou Guirassy und Deniz Undav (ausgeliehen mit Kaufoption) derzeit keine Chancen auf Einsätze. Der 20-Jährige soll allerdings allenfalls ausgeliehen werden, um auf höherem Niveau als in der Regionalliga Spielpraxis zu sammeln. Beim VfB II hat er in dieser Saison in sechs Einsätzen vier Tore erzielt.