Leihspieler und Neuzugänge: Werders Optionen für den Angriff

Wie lange der SV Werder Bremen noch ohne Topstürmer Niclas Füllkrug auskommen muss, ist offen. Unabhängig davon laufen die Überlegungen, inwiefern sich der Angriff in der neuen Saison verändern könnte.

Am Dienstag meldete sich Niclas Füllkrug zu Wort, in einem vom Verein veröffentlichten Interview. In aller Kürze ging es dabei auch um den mittlerweile etwas undurchsichtigen Gesundheitszustand des Angreifers: Seine anhaltende Wadenprobleme führten dazu, dass der mit 16 Treffern nach wie vor erfolgreichste Stürmer der Bundesliga die vergangenen vier Spiele des SV Werder Bremen verpasste. Der Ausfall setzt dem Nationalspieler zu. "Aktuell fällt mir das sehr schwer", sagte er den Klubmedien, "aber ich hoffe, dass es sich kurzfristig wieder ändert".

Eine Prognose, ob es für den 30-Jährigen im kommenden Bundesligaspiel am Sonntagabend (17.30 Uhr) in Leipzig zu einem Kadercomeback reichen könnte, gibt es nicht, nicht mal eine Tendenz. Nachdem in den vergangenen Wochen stets versucht wurde, Füllkrug für die jeweiligen Spiele fit zu bekommen, soll der Aufbau nun behutsamer erfolgen. Ohne den Druck eines schnellen Comebacks.

Kownacki-Entscheidung dauert an

Durch den Ausfall des besten Bremer Angreifers erhält man beim Aufsteiger möglicherweise schon mal einen Vorgeschmack darauf, wie sehr Füllkrug dem Klub bei einem etwaigen Abgang im Sommer fehlen würde. Zumal auch Marvin Ducksch angesichts von zwölf Saisontoren und sechs Assists, aber insbesondere aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro als Wechselkandidat gilt. Der Ausgang bei beiden Personalien ist jeweils noch offen.

Im Hintergrund werden unabhängig davon natürlich Optionen geprüft, wie Werder seinen Angriff für die kommende Saison aufstellen könnte. Der im Sommer ablösefrei auf den Markt kommende Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf ist dabei nach wie vor auf dem Bremer Radar - Chancen auf eine Verpflichtung bestehen. Mit einer Entscheidung der Spielerseite soll jedoch auch in dieser Woche noch nicht zu rechnen sein.

Werder will Njinmah zurückholen

Weiter wirbt Werder um Justin Njinmah, den der Klub bereits im Januar 2022 an Borussia Dortmund II verliehen hatte, und der in der aktuellen Drittligasaison elf Tore erzielt hat. Nachdem bereits Trainer Ole Werner jüngst von dem 22-Jährigen als "sehr interessantem Spieler" gesprochen hatte, bestärkt Clemens Fritz als Leiter Profifußball nun noch einmal jenes Interesse: "Eine Rückholaktion können wir uns definitiv vorstellen."

Gerade die Geschwindigkeit hält man in Bremen für eine große Stärke des Spielers. "Justin hat eine gute Entwicklung genommen, das haben wir registriert", sagt Fritz. Allerdings besitzt der BVB eine Kaufoption in kolportierte Höhe von etwa einer Million Euro, hat also das Heft des Handelns in der Hand. "In der Angelegenheit müssen wir noch ein paar Tage abwarten", so der 42-Jährige.

Was passiert mit Burke?

Mit Oliver Burke steht indes noch ein Stürmer bei Werder unter Vertrag, dessen Saison als Leihgabe beim englischen Zweitligisten FC Millwall gerade zu Ende gegangen ist. Der Klub verpasste die Play-offs durch eine 3:4-Niederlage gegen die Blackburn Rovers. Burke steuerte Tor und Vorlage bei - insgesamt ist seine Ausbeute bei 17 Einsätzen überschaubar (achtmal Startelf, zwei Treffer, zwei Assists). Zuletzt hatte er sich öffentlich über fehlende Spielpraxis in Bremen beklagt. "Er hat Vertrag bei uns, mit ihm werden wir uns in Ruhe zusammensetzen und die Gespräche aufnehmen", erklärt Fritz.

Und bei Nick Woltemade ist Stand jetzt von einer Rückkehr zum SV Werder auszugehen. Der an Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg verliehene Angreifer (28 Einsätze, neun Treffer, neun Assists) steht noch bis 2024 beim Bundesligisten unter Vertrag. Konkrete Gespräche mit ihm über die neue Saison fanden jedoch noch nicht statt.