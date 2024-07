Leihrückkehr nach 14 Jahren: Coutinho wechselt in die Heimat

2010 zog Philippe Coutinho aus Brasilien aus, um die große Welt des Fußballs zu erkunden. 2024, nach Stationen bei Inter Mailand, Liverpool, dem FC Bayern und Barcelona, kehrt er nun zu seinem Jugendklub Vasco da Gama zurück - zumindest auf Zeit. Denn Aston Villa hat einer erneuten Leihe des Spielgestalters zugestimmt, der bereits in der abgelaufenen Saison nicht in Birmingham, sondern in Katar für den Al-Duhail SC auflief. In seiner Geburtsstadt Rio de Janeiro wird der 32-Jährige künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen.