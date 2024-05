Leihgabe aus Osnabrück: Bähr kommt zu 1860

Der TSV 1860 München hat kurz nach Saisonende den ersten Neuzugang für die kommende Drittligasaison verkündet: Von Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück wechselt Florian Bähr nach Gießing.

1860 München gab am Montag die Leihe von Florian Bähr bekannt. Der 21-jährige linke Außenverteidiger wird vom VfL Osnabrück an den TSV verliehen. "Florian Bähr ist ein hochtalentierter junger Außenverteidiger mit einem sehr starken linken Fuß, der sich mit viel Offensivdrang in die Vorwärtsbewegung einschalten kann", sagt Geschäftsführer Sport Dr. Christian Werner über den Neuen. "Mit ihm gehen wir den aufgezeigten Weg, junge deutsche Talente in unser Team einzubauen."

Bähr war von 2016 bis 2023 bei der TSG Hoffenheim, wo er die Nachwuchsteams durchlief und zum Juniorennationalspieler wurde. Sein Wechsel im vergangenen Sommer nach Osnabrück dürfte sich der Youngster dann allerdings anders vorgestellt haben. Bis zur Rückrunde stand er immerhin noch regelmäßig im Kader und sammelte fünf Kurzeinsätze, ehe er 2024 keine Rolle mehr spielte.

Bähr: "Jedes Kind kennt die Löwen"

Entsprechend wird Bähr in erster Linie auf mehr Spielpraxis hoffen und freut sich über die neue Herausforderung: "Jedes Kind kennt die Löwen und das Grünwalder Stadion. Ich freue mich darauf, meine Mitspieler und die Fans kennenzulernen und in Weiß und Blau auflaufen zu dürfen."

Dann kann er sich auch im direkten Duell mit Osnabrück beweisen. Der VfL ist nach einem Jahr in der 3. Liga als Tabellenletzter direkt wieder abgestiegen und wird die Entwicklung der Leihgabe genau verfolgen.

13 Spieler verlassen 1860 München

Den Löwen steht im Sommer ein großer Umbruch bevor. Vor dem letzten Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (0:2) wurden mit Phillipp Steinhart, Fynn Lakenmacher, Milos Cocic, Mansour Ouro-Tagba, Julius Schmid, Devin Sür, Albion Vrenezi, Kilian Ludewig, Kaan Kurt, Niklas Tarnat, Niklas Tarnat, Eroll Zejnullahu und Abdenego Nankishi insgesamt 13 Spieler verabschiedet.