Leihe vom Tisch: Oermann soll sich in Bochum durchsetzen

Eigentlich hatten die Bochumer geplant, den gelernten Innenverteidiger Tim Oermann im Winter zu verleihen. Doch das 20-jährige Eigengewächs hat sich nach seiner Leihe zum Wolfsberger AC in der Rückrunde 2022/23 mittlerweile an die Mannschaft von Thomas Letsch rangekämpft und stand beim 3:0 gegen Union in der Startelf. Der VfL-Trainer machte sich nun für einen Verbleib von Oermann stark, auch weil der Youngster auf rechts verteidigen kann. Eine Leihe in diesem Winter scheint damit vom Tisch zu sein.