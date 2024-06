Leihe verlängert: Sturm-Profi Teixeira bleibt in Magdeburg

Bryan Texeira wird nach Ablauf seiner Leihe beim deutschen Zweitligisten 1. FC Magdeburg in diesem Sommer nicht zu Sturm Graz zurückkehren, sondern in Deutschland bleiben. Wie der aktuelle Double-Sieger bekanntgibt, wurde die Leihe um eine weitere Saison verlängert.

Double-Sieger Sturm Graz verleiht Offensivspieler Bryan Teixeira auch in der kommenden Saison weiter an den deutschen Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Das gaben die Steirer offiziell bekannt. Der 23-jährige Nationalspieler aus Kap Verde wechselte im Winter 2023 von Austria Lustenau in die Hauptstadt der Steiermark und absolvierte 33 Pflichtspiele. Im vergangenen Frühjahr war er dann noch Magdeburg verliehen worden, wo er in neun Partien zwei Tore erzielen konnte.

"Bryan hat seine Sache am Ende der Saison sehr gut gemacht, nachdem er sich aufgrund des Afrika-Cups und einer am Beginn seiner Zeit in Magdeburg erlittenen Verletzung erst in die Mannschaft kämpfen musste. Daher macht es für alle Seiten Sinn, dass Bryan mehr Zeit in Magdeburg bekommt, um sich noch besser einleben und präsentieren zu können. Wir wünschen Bryan alles Gute für die kommende Saison!", erklärt Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Teixeira besitzt bei den Grazern noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Magdeburg hat sich nach Verlängerung der Leihe aber auch eine Kaufoption für den kommenden Sommer gesichert.