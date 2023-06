Leihe verlängert: Petkov bleibt Fürth erhalten

Lukas Petkov wird auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga für die SpVgg Greuther Fürth auflaufen. Darauf einigten sich das Kleeblatt und sein Stammverein FC Augsburg.

Die SpVgg Greuther Fürth und der FC Augsburg haben sich auf eine Verlängerung der bislang erfolgreichen Leihe von Lukas Petkov geeinigt. Der 22-Jährige bleibt bis Sommer 2024 am Ronhof und soll weitere Spielpraxis sammeln.

Im vergangenen Januar wechselte der variable Offensivspieler zum Kleeblatt und fügte sich auf Anhieb gut ein. In 15 von möglichen 16 Zweitliga-Partien stand Petkov auf dem Rasen und steuerte zwei Treffer sowie zwei Vorlagen bei.

"Lukas hat gezeigt, was er unserem Spiel geben kann. Er kennt unsere Abläufe und weiß, was für unser Spiel wichtig ist", betonte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in einer Pressemitteilung. Coach Alexander Zorniger erklärte derweil, dass man sich im ersten halben Jahr aneinander gewöhnt habe. "Jetzt können beide Seiten noch mehr voneinander profitieren und darauf freue ich mich sehr."

Stefan Reuter, Augsburgs Geschäftsführer Sport, lobte die Rückrunde von Petkov, die gezeigt habe, "dass er auf einem sehr guten Weg ist" und gab sich überzeugt, "dass ihm ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga guttun wird, um danach top vorbereitet wieder für den FCA in der Bundesliga zu spielen".

Petkov sieht Fürth als "perfekte Station"

Auch Petkov, der in Augsburg noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, betonte: "In meiner aktuellen Karrierephase ist es wichtig, dass ich viel Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann - dafür ist Fürth die perfekte Station." Beim Kleeblatt habe er sich "sofort wohlgefühlt". "Deshalb bin ich froh, dass ich weiterhin das weiß-grüne Trikot tragen werde und am Mittwoch mit den Jungs wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann." Dann starten die Fürther ab 10.30 Uhr in die Sommer-Vorbereitung.

Für Petkov war das vergangene halbe Jahr nicht das erste erfolgreiche Leihgeschäft. Schon 2021/22 spielte er für eine Saison beim SC Verl und verpasste in der 3. Liga lediglich ein Spiel gelbgesperrt. Wettbewerbsübergreifend sammelte er sogar 42 Einsätze, zwölf Tore und fünf Vorlagen.

Auch Bundesliga-Luft durfte der vielseitge offensive Mittelfeldspieler bereits schnuppern. Nach seinem Debüt gegen den FC Bayern am letzten Spieltag der Saison 2020/21 und der Leihe nach Verl durfte Petkov in der Hinrunde der zurückliegenden Saison siebenmal als Joker für den FCA ran. Hinzu kommt ein Spiel im DFB-Pokal.

Das Kleeblatt gewinnt mit der Verlängerung der Leihe weitere Planungssicherheit. Zuvor wurden bereits Dennis Srbeny (SC Paderborn) und Kerim Calhanoglu (FC Schalke 04) verpflichtet. Dazu kommt Mittelstürmer Tim Lemperle ebenfalls per Leihe vom 1. FC Köln.