Leihe verlängert: Jäkel bleibt in Elversberg

Die SV Elversberg kann auch in der kommenden Zweitliga-Saison mit Innenverteidiger Frederik Jäkel planen. Die Leihe des 23-jährigen Abwehrspielers, dessen Stammverein RB Leipzig heißt, sollte ursprünglich in diesem Sommer enden, wurde nun aber um ein weiteres Jahr verlängert. Jäkel stand bis zu seinem Kreuzbandriss Mitte Februar in 18 von 21 möglichen Liga-Spielen auf dem Feld, lief dabei 16-mal von Beginn an auf.