Leihe perfekt: RB Leipzig holt "absolutes Ausnahmetalent" Simons

Die neue Offensive von RB Leipzig nimmt weiter Formen an. Mit Xavi Simons (20) sicherte sich der deutsche Pokalsieger nun ein großes Talent.

Sein Name kursiert schon eine ganze Weile durch die Fußballwelt, dabei ist er erst 20 Jahre alt: Xavi Simons, eines der verheißungsvollsten Offensivtalente seiner Generation, hat sich auf Leihbasis RB Leipzig angeschlossen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Angreifer kommt für ein Jahr von Paris St. Germain, das Simons erst per Klausel - für angeblich sechs Millionen Euro - aus Eindhoven zurückholte.

Für PSV traf der niederländische Nationalspieler in 34 Ligaspielen der abgelaufenen Spielzeit starke 19-mal, bereitete zudem neun Tore vor. Dabei griff er sowohl über links und rechts als auch aus dem offensiven Mittelfeld oder ganz vorne an. Die Vielseitigkeit ist ein großer Trumpf des starken Technikers, der inzwischen auch einen Torriecher entwickelt und am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck absolviert hat. In Leipzig wird Simons mit der Rückennummer 20 auflaufen.

Max Eberl, Leipzigs Geschäftsführer Sport, bezeichnet den Neuzugang in der Vereinsmitteilung als "absolutes Ausnahmetalent" und führt weiter aus: "Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball und bringt alles mit, um mit seiner individuellen Klasse auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen."

Jahrelang war Simons in der berühmten Jugendschmiede des FC Barcelona ausgebildet worden und dort als eines der größten Talente und als Versprechen für die Zukunft gehandelt worden. 2019 zog es den Offensivallrounder dann überraschend nach Paris, der Durchbruch im Profifußball gelang jedoch erst in der vergangenen Saison in Eindhoven.

"Die Bundesliga zählt für mich zu den stärksten Ligen in Europa - und RB Leipzig ist einer der stärksten Klubs in der Bundesliga", erklärt Simons seinen Wechsel. "Deshalb ist es für mich nun der richtige Schritt, weil RBL dauerhaft zeigt, wie man hier als junger Spieler besser werden und erfolgreich sein kann."

Große Konkurrenz im RB-Angriff

Simons wird Teil einer veränderten Leipziger Offensive sein. Christoph Baumgartner kam bereits für mindestens 24 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim, Benjamin Sesko für die gleiche Summe von RB Salzburg. Lois Openda (RC Lens) wurde mit einer Sockelablöse von 38 Millionen zum vereinsinternen Rekordtransfer. Neben Simons kam auf Leihbasis zudem Fabio Carvalho für ein Jahr vom FC Liverpool.

Abgeben musste der Pokalsieger im Angriff dafür Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku (für gut 60 Millionen Euro zum FC Chelsea) und Dominik Szoboszlai (für rund 70 Millionen nach Liverpool).