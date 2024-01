Leihe perfekt: Hertha greift bei Barkok zu

Für Aymen Barkok (25) geht es von der Bundesliga ins Unterhaus: Der Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis vom 1. FSV Mainz 05 zu Hertha BSC.

Wie die beiden Vereine am Donnerstag mitteilten, wechselt Barkok auf Leihbasis bis Saisonende vom Rhein an die Spree und erhält bei Hertha BSC die Rückennummer 18. Für Barkok ist das Engagement bei Hertha seine vierte Profi-Station nach Eintracht Frankfurt (2016/17 bis 2017/18 und 2020/21 bis 2022/23), Fortuna Düsseldorf (2018/19 bis 2020/21) und zuletzt Mainz 05, wo er sich in eineinhalb Jahren nicht richtig durchsetzen konnte.

Unter dem neuen FSV-Coach Jan Siewert kam der 25-Jährige nur noch sporadisch zum Einsatz, beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg fehlte der Deutsch-Marokkaner im Spieltagskader gänzlich. "Aymen hat sich mehr Spielzeit und eine Luftveränderung gewünscht - die Leihe zu Hertha bietet ihm hierfür eine neue Chance", erklärt der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt die Leihe auf der Website des Bundesligisten.

Nun hat Barkok, der in seiner Vita 109 Bundesliga-Einsätze stehen hat (fünf Tore), bei den ambitionierten Berlinern eine neue Herausforderung gefunden, auf die er sich freut: "Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf und freue mich auf einen geilen Klub, der eigentlich in die Bundesliga gehört", wird der Mittelfeldspieler in der Vereinsmitteilung zitiert. "Nun will ich der Mannschaft dabei helfen, die Ziele zu erreichen und so erfolgreich wie möglich zu sein."

"Aymen ist ein erfahrener Bundesliga-Spieler, der auch international schon Erfahrung gesammelt hat", sagt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber mit Blick auf ein Europa-League-Spiel, das er in Eintracht Frankfurts Titel-Saison 2021/22 absolvierte sowie insgesamt 18 Länderspiele für Marokko. Für den Afrika-Cup war der ehemalige deutsche U-21-Nationalspieler nicht nominiert worden. "Er ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und kann uns sofort helfen", so Weber über Barkoks Rolle in Berlin. "Mit seinen Fähigkeiten wird er unser Spiel ankurbeln."