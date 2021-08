Leihe perfekt: Dos Santos Haesler wird Nummer eins bei Nordsjaelland

Ersatzkeeper Eduardo dos Santos Haesler wird vom SV Werder Bremen an den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland verliehen. Dort ist dem 22-Jährigen die Rolle als neuer Stammkeeper zugedacht.

Gleichzeitig wurde der noch ein Jahr gültige Vertrag des Werder-Profis vom Zweitligisten nach kicker-Informationen bis 2024 verlängert. Zudem erhält der FC Nordsjaelland, der zunächst eine niedrige sechsstellige Leihgebühr bezahlt, eine Kaufoption für dos Santos Haesler - wodurch die Ablöse auf rund eine Million Euro anwachsen könnte. "Dudu hat eine sehr gute Entwicklung genommen und soll in Dänemark nun auf hohem Niveau Spielpraxis bekommen", wurde Sportchef Frank Baumann in der Vereinsmeldung zitiert. Bislang hatte der Keeper, der 2018 aus der U 19 des MSV Duisburg verpflichtet worden war, noch auf seinen ersten Bremer Profi-Einsatz gewartet.

Derweil benannte Baumann das vorläufige Torwart-Trio, mit dem der Klub wohl endgültig in die Saison geht: "Für ihn wird vorerst Luca Plogmann in unser Torwartteam rücken, so dass wir uns aktuell mit Jiri Pavlenka, Michael Zetterer und Luca auf der Position sehr gut aufgestellt sehen." Stammtorwart Pavlenka, der in dieser Saison noch nicht zum Einsatz gekommen ist, arbeitet nach einer Rückenverletzung aktuell an seinem Comeback - weswegen Zetterer in den bisherigen Spielen im Werder-Tor stand. Plogmann nahm zuletzt als Ersatzkeeper mit dem deutschen Team an den olympischen Spielen teil.

Für dos Santos Haesler eröffnet sich durch den Wechsel nach Dänemark die Chance seines Profi-Durchbruchs. Nachdem der dänische U-21-Nationalkeeper Peter Vindahl am Montag für 1,8 Millionen Euro zum niederländischen Klub AZ Alkmaar gewechselt war, wird der Bremer sein direkter Nachfolger - und trägt künftig auch das Trikot mit der Nummer eins. "Ich fühle mich sehr bereit für eine neue Herausforderung", erklärte dos Santos Haesler.