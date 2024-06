Leihe perfekt: Bayers Mbamba soll bei Fortuna reifen

Leverkusens Noah Mbamba spielt kommende Saison auf Leihbasis für Fortuna Düsseldorf. Der Zweitligist bekommt mit dem 19-Jährigen einen Mittelfeldspieler, der nicht nur die Kaderbreite erhöhen soll. Schließlich setzt Bayer 04 darauf, dass der belgische U-21-Nationalspieler in Düsseldorf den nächsten Entwicklungsschritt geht.

In der vergangenen Saison kam Noah Mbamba nur auf drei Kurzeinsätze in der Bundesliga. In der kommenden Spielzeit soll der belgische U-21-Nationalspieler in der 2. Liga bei Fortuna Düsseldorf deutlich mehr Spielpraxis sammeln. Der 19-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Tabellendritten der vergangenen Saison.

Bemerkenswert an dieser Leihe ist, dass Bayer den defensiven Mittelfeldspieler, der im März sein Debüt in Belgiens U-21-Nationalmannschaft feierte, nicht zu einem kleinen Klub abgibt, bei dem Mbamba sich ohne große öffentliche Wahrnehmung hätte entwickeln können. So wie es beispielsweise der FC Bayern München vergangenen Saison mit Offensivtalent Paul Wanner (18) beim damaligen Zweitligaaufsteiger SV Elversberg erfolgreich praktizierte.

"Noah hat sich bei uns in den zurückliegenden anderthalb Jahren sehr gut entwickelt", betont Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. "Wir setzen großes Vertrauen in ihn und sind überzeugt, dass er in Zukunft noch eine wichtige Rolle im Kader von Bayer 04 einnehmen wird. In Düsseldorf hat er aktuell aber bessere Chancen auf mehr Einsätze, die er für seine weitere fußballerische Entfaltung braucht."

Bei der Fortuna freut man sich auf einen "jungen Spieler mit enormem Potenzial", so Sportvorstand Klaus Allofs. "Wir sind sicher, dass er sich in unserem Umfeld hervorragend weiterentwickeln kann und unser Team schnell verstärken wird. Auch wenn wir keine Kaufoption besitzen, mussten wir die Gelegenheit ergreifen, einen Spieler mit diesem Talent auszuleihen."

Mbamba wird seinen nächsten Schritt regelmäßig vor einer großen Kulisse vollziehen. Der Sechser, den Werkself-Trainer Xabi Alonso aber gerne auch etwas offensiver einsetzte, soll sich offenbar auch unter einer dauernden Drucksituation bewähren, die er im deutschen Oberhaus ab dem Sommer 2025 in Leverkusen ohnehin vorfinden wird.

Nur 108 Spielminuten in der Saison 2023/24

Dort kam der 1,87 Meter große und 75 Kilogramm schwere Athlet, der im Januar 2023 vom Club Brügge zu Bayer 04 wechselte, in der Doublesaison nur selten zum Zuge: Am Ende blieben für den Rechtsfuß sieben Kurzeinsätzen für Bayer 04 mit insgesamt nur 108 Spielminuten. In der Bundesliga kam Mbamba insgesamt nur 16 Minuten zum Zug, wobei ihm beim 5:1 gegen Darmstadt eine Torvorlage gelang.

In diesem Kalenderjahr durfte Mbamba sogar nur noch eine Minute (beim 2:0 in Darmstadt) bei den Profis ran. Mit der Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Aleix Garcia (26, FC Girona) war klar, dass sich seine Perspektiven kurzfristig nicht verbessern würden. Der Schritt nach Düsseldorf ist folglich nur konsequent.