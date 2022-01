Leihe ohne Kaufoption: Düsseldorf holt auch de Wijs

Fortuna Düsseldorf hat am Samstag ein zweites Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Von den Queens Park Rangers wechselt Jordy de Wijs an den Rhein.

"Mit Jordy de Wijs haben wir einen Spieler von der Fortuna überzeugen können, mit dem wir auf der Innenverteidiger-Position zusätzliche Qualität bekommen", wird Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation bei der Fortuna, auf der Website des Vereins zitiert.

De Wijs durchlief die Jugend von PSV Eindhoven und schaffte den Sprung in den Profikader, ehe es ihn 2018 zu Hull City nach England zog. Seit dem vergangenen Sommer steht der Innenverteidiger offiziell bei QPR in der englischen Championship unter Vertrag, konnte sich in der laufenden Spielzeit aber keinen Stammplatz erkämpfen und kam insgesamt auf zwölf Einsätze in der Liga.

"Er ist der gesuchte Linksfuß" - Auch Ginczek wird Fortune

Bei der Fortuna erhält der ehemalige niederländische U-21-Nationalspieler (drei Einsätze) die Rückennummer 30 und einen Leihvertrag bis zum Sommer, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. "Jordy ist der gesuchte Linksfuß für die Innenverteidigung. Er ist sehr robust und zweikampfstark. Mit ihm vergrößern sich unsere Möglichkeiten in der Defensive", so Trainer Christian Preußer.

Der 27-Jährige ist bereits der zweite Transfer, den die Düsseldorfer am Samstag zwei Tage vor Transferschluss verkündeten. Zuvor war bereits Daniel Ginczek zum Zweitligisten gewechselt.