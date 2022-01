Leihe nach Griechenland: Sickinger verlässt Sandhausen schon wieder

Diesen Transfer hatten sich beide Seiten anders vorgestellt: Carlo Sickinger konnte sich in der Hinrunde bei Sandhausen noch nicht durchsetzen und soll nun in Griechenland Spielpraxis sammeln.

Sickinger, der bis 2012 schon einmal in der Jugend der Kurpfälzer am Ball gewesen war, war erst im Sommer nach acht Jahren in Kaiserslautern zurück an den Hardtwald gewechselt. Dort konnte sich der 24-Jährige bisher allerdings nicht durchsetzen, kam nur zu sechs Kurzeinsätzen in der Liga und einer Halbzeit im DFB-Pokal.

"Im Sommer wieder vollständiges Mitglied des Kaders" - Sickinger trifft auf Trainer Grote

Seinen letzten Einsatz hatte Sickinger Ende November beim 2:5 gegen Schalke, beim Re-Start nach der Winterpause fehlte er im Kader des Zweitligisten. Nun folgt also der Wechsel zum griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis - zumindest per Leihe bis zum Ende der Saison. "Wir möchten Carlo mehr Spielpraxis geben. Im Sommer wird Carlo zurückkehren und wieder vollständiges Mitglied des Kaders sein", erklärte Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS, auf der Website des Vereins die Leihe.

Beim Schlusslicht der ersten griechischen Liga wird Sickinger auf Trainer Marco Grote treffen, der erst vor wenigen Tagen dort als Trainer vorgestellt wurde.