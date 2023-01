Leihe mit Kaufoption: Max wechselt zur Eintracht

Philipp Max ist zurück in der Bundesliga. Der 29-Jährige hat bei Eintracht Frankfurt unterschrieben.

Schon am Montag hatten Philipp Max und Eintracht Frankfurt grundsätzlich Einigkeit erzielt, nur letzte Details waren noch zu klären - mit Erfolg. Wie die SGE am Dienstagvormittag mitteilte, wird Max bis zum Saisonende ausgeliehen. Die Eintracht sicherte sich allerdings eine Kaufoption.

"Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht", wird Sportvorstand Markus Krösche in der Vollzugsmeldung zitiert. "Mit seinen Fähigkeiten und auch als Person passt er perfekt in unser Team, und wir sind froh über die Option, ihn längerfristig binden zu können."

Mit der Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers schließen die SGE-Verantwortlichen eine Lücke. Seit dem Weggang von Filip Kostic im vergangenen Sommer zu Juventus hatte kein Spieler im Frankfurter 3-4-2-1 als Ersatz für den Serben auf der linken Seite überzeugt. Diese Schwachstelle soll Max nun beheben.

Die vergangenen zweieinhalb Jahre hatte der 29-Jährige, der 2016 mit dem DFB-Team die olympische Silbermedaille gewonnen und drei Länderspiele bestritten hat, in Eindhoven verbracht. Für die PSV absolvierte er 117 Pflichtspiele, erzielte acht Tore und gab 20 Vorlagen, lief außerdem in der Europa League auf. Zuvor trug Max, der bei 1860 München, dem FC Bayern und Schalke 04 ausgebildet worden ist, in 147 Bundesliga-Spielen (15 Tore, 26 Vorlagen) das Trikot des FC Augsburg.