Leihe mit Kaufoption: Leipzig verpflichtet Diallo

Der Wechsel hat sich zuletzt mehr und mehr abgezeichnet, nun ist er perfekt: RB Leipzig leiht Verteidiger Abdou Diallo von Paris Saint-Germain aus und hat sich für den erfahrenen senegalesisch-französischen Spieler zudem eine Kaufoption gesichert.

Zurück in der Bundesliga: Abdou Diallo. IMAGO/AFLOSPORT

Abdou Diallo, der für Mainz und Dortmund insgesamt 55 Bundesliga-Spiele (drei Tore) absolviert hat, war im Sommer 2019 zu Paris Saint-Germain gewechselt. Beim französischen Spitzenklub stand der 26-Jährige schon seit geraumer Zeit auf dem Abstellgleis.

Leipzig leiht den bei der AS Monaco ausgebildeten Akteur nun von PSG aus, wo der Nationalspieler des Senegals noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag steht - und hat sich mit dem Hauptstadtklub auf eine Kaufoption geeinigt. Diese soll zwischen 20 und 25 Millionen Euro liegen.

"Ich kenne RB Leipzig und die Spielphilosophie des Klubs gut aus den Duellen mit Mainz, Dortmund und Paris", wird der im französischen Tours geborene Abwehrmann Diallo vorfreudig in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Jetzt freue ich mich sehr, Teil dieser starken Mannschaft zu werden und im RBL-Trikot in der Red Bull Arena auflaufen zu können. Es ist schön, zurück in der Bundesliga zu sein. RB Leipzig hat große Ambitionen und viel Potenzial - auf mich und uns wartet eine tolle Aufgabe und eine spannende Saison."

RB reagiert auf Klostermann-Ausfall

Bei den Sachsen bestand in der Defensive Handlungsbedarf, nachdem Lukas Klostermann (Syndesmoseanriss) längere Zeit nicht zur Verfügung steht. Dahingehend ist Diallo die passende Lösung, die auch genügend Erfahrung und sogar Titel mitbringt: Mit Paris (insgesamt 75 Pflichtspiele) holte der 26-Jährige in drei Jahren neun nationale Titel, darunter das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg 2019/20 sowie 2020/21 und stand 2020 im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern (0:1).

"Nach der Verletzung und dem langfristigen Ausfall von Lukas Klostermann war klar, dass wir in der Defensive noch einmal etwas tun müssen", besätigt auch Christopher Vivell, der Technische Direktor bei RBL. "Mit Abdou Diallo haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der sowohl auf allen drei Positionen in der Dreierkette als auch auf der linken Außenverteidiger-Position spielen kann. Abdou ist zweikampf- und kopfballstark, schnell, gut im Spielaufbau und bringt viel Erfahrung mit. Er ist charakterlich super und wird sich deshalb schnell ins Team einfügen können. Mit seiner Verpflichtung haben wir nun in allen Mannschaftsteilen einen sehr ausgewogenen Kader."