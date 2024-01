Leihe mit Kaufoption: Hauge geht zurück in die Heimat

Eintracht Frankfurt gibt Jens Petter Hauge ab und verleiht ihn zunächst für ein Jahr in dessen Heimat, zum FK Bodö/Glimt. Der norwegische Erstligist verfügt zudem über ein Kaufoption.

Spielt von nun an wieder in der Heimat: Jens Petter Hauge. IMAGO/Jan Huebner

Hauge kam bei der Eintracht in dieser Saison nicht ins Rollen und stand in der Bundesliga kein einziges Mal in der Startelf, lediglich zehn Mal reichte es für eine Einwechslung. 2021 zunächst auf Leihbasis von der AC Mailand nach Frankfurt gekommen, gewann der 24-jährige Mittelfeldspieler mit der Eintracht die Europa League, woraufhin der Bundesligist die Kaufoption zog, Hauge im August 2022 aber zunächst nach Belgien zur KAA Gent verlieh. Zurück am Main hofften die Frankfurter auf den Durchbruch des Norwegers, der blieb allerdings aus.

Nun heißt es für ihn "back to the roots": Hauge schließt sich mindestens bis zum Jahresende leihweise seinem Heimatverein, dem FK Bodö/Glimt an, wo er ausgebildet wurde und 2020 zudem die norwegische Meisterschaft gewann. Obendrauf beinhaltet der Deal eine Kaufoption.

Krösche wünscht Hauge viel Einsatzzeit

"Für Jens Petter ist es wichtig, zu spielen. Die Möglichkeit wird er in Bodö haben", teilt Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche auf der Vereinswebsite mit und verweist auf die kurzen Einsatzzeiten, die Hauge zuletzt bei der Eintracht bekam. Krösche fügt zudem an, dass der Norweger sich "nach seiner Rückkehr professionell und tadellos verhalten" hat. Ob Hauge dann im kommenden Jahr wieder einen neuen Anlauf in der Bundesliga nimmt, dürfte derweil zumindest fraglich sein.