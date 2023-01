Leihe mit Kaufoption: Cancelo in München angekommen

Joao Cancelo (28) steht unmittelbar vor der Unterschrift beim FC Bayern. Inzwischen ist der Portugiese in München angekommen.

Kurz vor der Schließung des winterlichen Transferfensters wird der FC Bayern nun also doch nochmal aktiv auf dem Markt und setzt ein dickes Ausrufzeichen. Joao Cancelo kommt auf Leihbasis von Englands Meister Manchester City, anschließend besitzen die Münchner eine Kaufoption.

Der Entschluss, den Portugiesen kurzfristig nach Deutschland zu lotsen, fiel nach dem 1:1 gegen Frankfurt, dem dritten Remis in Folge. Gegen die Eintracht hatte Eigengewächs Josip Stanisic den formschwachen und (im Sommer) wechselwilligen Benjamin Pavard ersetzt, schon beim Pokalspiel in Mainz am Mittwoch könnte Cancelo auf der rechten Abwehrseite beginnen.

Am Montagabend ist der WM-Fahrer in München gelandet, nach den medizinischen Untersuchungen soll er morgen das Abschlusstraining mitmachen und dann die Reise nach Rheinland-Pfalz antreten.

Bei ManCity und Pep Guardiola war Cancelo, 2019 für 65 Millionen Euro von Juventus verpflichtet, in Ungnade gefallen, zuletzt kam er zweimal in der Liga sowie am Freitagabend im FA Cup gegen Arsenal (1:0) gar nicht zum Einsatz. Zuvor hatte er fast jedes Spiel über die gesamte Dauer absolviert, meistens als Linksverteidiger.