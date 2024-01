Leihe: Dresdens Shcherbakovski heuert erneut in Cottbus an

Die SG Dynamo Dresden verleiht Jan Shcherbakovski (22) erneut nach Cottbus. In der Lausitz soll der Offensivspieler bis Sommer "sein Können präsentieren und vorantreiben".

Sportlich läuft es bei Energie Cottbus derzeit nicht glatt. Dem späten Remis durch einen direkten Eckball im Derby gegen Luckenwalde zum Auftakt ins neue Jahr folgte am vergangenen Wochenende eine bittere 0:2-Pleite in Erfurt. Damit die Tabellenspitze nicht schon im Februar aus den Augen verloren geht, haben die Lausitzer kurz vor dem Schließen des Transferfensters noch einmal in der Offensive nachgelegt. Nach Yannik Möker, Niko Bretschneider und Maximilian Pronichev präsentierte der ehemalige Bundesligist am Dienstag mit Jan Shcherbakovski den vierten Winterneuzugang.

Der 22-jährige Offensivakteur wird erneut von Dynamo Dresden an den FC Energie Cottbus verlieren, für den er bereits in der vergangenen Saison in der Rückrunde die Fußballschuhe schnürte (elf Regionalliga-Einsätze, zwei Tore). "Die Situation um Jan hat sich seit dem Sommer nicht verändert. Wir können ihm aktuell keine Spielzeit gewährleisten. In Cottbus hat er nun die Möglichkeit, sein Können über Einsatzzeiten zu präsentieren und voranzutreiben", wird Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Becker auf der Dresdner Homepage zitiert.

FCE-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz freut sich derweil in einer Meldung über eine "weitere Option" in der Offensive. "Dass wir dort Bedarf haben, das konnten wir nicht zuletzt am Samstag in Erfurt sehen. Jan kennt den Klub und er hat das Zeug, um auch die eine oder andere unkonventionelle Aktion in unser Spiel zu bringen." In den Cottbuser Trainingsbetrieb wird Shcherbakovski bereits am Dienstag einsteigen. Erstmals eine Option für Wollitz könnte der 22-Jährige am Sonntag beim Heimspiel gegen die U 23 von Hansa Rostock sein.