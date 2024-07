Leihe bis Saisonende: Simoni schließt sich Ingolstadt an

Der FC Ingolstadt hat sein Torwarttrio komplettiert: Von Eintracht Frankfurt kommt der 19-jährige Simoni nach Oberbayern. Der Drittligist leiht den Torhüter bis zum Saisonende aus.

Der FC Ingolstadt bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Am Freitag komplettierte der Drittligist sein Torhüter-Trio mit Simon Simoni. Der 19-Jährige kommt auf Leihbasis bis Saisonende von Eintracht Frankfurt zu den Schanzern.

Ingolstadts Sportdirektor Ivo Grlic zeigt sich beeindruckt von seinem neuen Keeper: "Simon zeichnet sich insbesondere durch seine fußballerischen Fähigkeiten, mutige Strafraumbeherrschung sowie gute Linienverteidigung aus. Darüber hinaus verfügt er über viel Dynamik". Dieser wechselte im Januar 2023 zu Eintracht Frankfurt, wo er zwar in der Bundesliga nicht zum Einsatz kam, jedoch im Tor der U21 gesetzt war und somit Spielpraxis in der Regionalliga Südwest sammelte. In der kommenden Spielzeit winkt dem jungen Albaner dann Spielzeit in der 3. Liga.

Zuletzt Teil des vorläufigen EM-Kaders Albaniens

Der 1,95 Meter große Simoni begann das Fußball spielen in seiner Heimat zunächst bei Beselidhja Lezhe und FC Shenkolli. 2021 schloss er sich dann dem albanischen Erstligisten Dinamo City an, wo er in seinen 29 Einsätzen zwölf Mal zu Null spielte. Währenddessen durchlief er in der albanischen Junioren-Nationalmannschaft ab der U 15 sämtliche Nachwuchsteams. Zuletzt wurde der 19-Jährige für den vorläufigen EM-Kader der A-Nationalmannschaft Albaniens berufen und diente Nationaltrainer Mendes Campos Junior als vierter Torhüter im Training. Deshalb sagt Grlic: "Er ist ein aufstrebender Torhüter, der aufgrund seines Talents bereits in jungen Jahren hochklassig gespielt und dadurch früh wichtige Erfahrungen gesammelt hat".

"Für mich ist der Wechsel zum FC Ingolstadt 04 gleichbedeutend mit einer großen Chance, bei einem ambitionierten, deutschen Klub den nächsten Schritt in meiner noch jungen Karriere zu machen. Nach den sehr guten Gesprächen mit der Sportlichen Leitung der Schanzer, freue ich mich nun darauf, meine neuen Teamkollegen sowie das gesamte Umfeld kennenzulernen, um dann zusammen auf dem Rasen angreifen zu können", sagt Simoni.