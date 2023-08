Leihe bis Saisonende: Putaro kehrt nach Bielefeld zurück

Arminia Bielefeld hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und seinen 19. Sommerneuzugang vorgestellt. Vom VfL Osnabrück kommt Leandro Putaro zum DSC.

Putaro ist kein Unbekannter in Bielefeld. Von 2016 bis 2018 spielte der Offensivspieler bereits für die Ostwestfalen - zwei Tore gelangen ihm in 36 Pflichtspielen. Über die Stationen Eintracht Braunschweig und SC Verl kam der mittlerweile 26-Jährige zum VfL Osnabrück, mit dem ihm in der vergangenen Spielzeit der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang. An den ersten vier Spieltagen der neuen Saison kam er für das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger nicht zum Einsatz und schließt sich nun auf Leihbasis bis Saisonende der Arminia an.

Dort trifft Putaro erneut auf Trainer Mitch Kniat, mit dem er bereits in der Saison 2021/22 in Verl zusammenarbeitete. "Ich habe mich über das Interesse von Arminia Bielefeld sehr gefreut und gehe diesen Schritt absolut aus Überzeugung, weil ich spielen will. Michael Mutzel und Mitch Kniat haben sich sehr um mich bemüht, den Trainer kenne ich ja auch noch aus unserer Zeit in Verl. Insofern war schnell die Überzeugung da, wenn der VfL zustimmt, zum DSC zurückzukehren“, erklärt Bielefelds neue Nummer 34 seinen Schritt nach Bielefeld.

Putaro bringt die Erfahrung aus 106 Dritt-, 36 Zweit- und vier Erstligaspielen mit auf die Alm, aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg, aus dessen Jugend der gebürtige Göttinger stammt, kann er zudem ein Champions-League-Spiel vorweisen.

"Mit Leandro Putaro konnten wir für die Offensive einen variabel einsetzbaren Spieler hinzugewinnen, der seine Qualitäten sofort bei uns einbringen kann", erklärten Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat in einer Vereinsmitteilung. "Er kennt die Liga, hat bereits bei Arminia gespielt und wird deshalb nach unserer Einschätzung schnell integriert sein. Mit Leandro bekommen wir einen Linksfuß, dessen Stärke seine Dynamik sowie sein Zug zum Tor sind.“