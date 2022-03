Leihe beendet: Schalke bindet Zalazar langfristig

Schalke 04 hat bei einer wichtigen Personalie Klarheit: Rodrigo Zalazar trägt auch künftig das königsblaue Trikot.

Rodrigo Zalazar war bisher nur von Eintracht Frankfurt an Schalke 04 ausgeliehen. Für die kommende Saison greift nach Angaben von Eintracht Frankfurt eine verpflichtende Kaufoption, die im letzten Sommer vereinbart wurde. Sein Vertrag in Hessen wäre noch bis 2023 gelaufen.

Zalazar hat in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Ganz abgeschrieben ist der Spieler für die Eintracht indes noch nicht. Denn die Hessen haben sich noch ein Rückkaufsrecht gesichert.

"Rodrigo hat sich von der ersten Minute an mit Schalke vollumfänglich identifiziert. Er ist ein Spieler, der eine unheimliche Qualität besitzt, intensiven und emotionalen Fußball zu spielen. Dazu hat er ein feines Gespür, ein Spiel zu lenken und zu entscheiden", begründet Sportdirektor Rouven Schröder.

Zalazar stand bisher in 24 Ligaspielen auf dem Platz. Dabei erzielte der 22-Jährige bereits vier Tore und legte sechs weitere Treffer auf. Zuletzt avancierte Zalazar zum Schlüsselspieler für die Schalker. Beim 3:0 in Ingolstadt war er an allen drei Toren beteiligt und gegen Hannover erzielte er das Tor zum 2:1-Sieg. Und so ist seine Zielsetzung klar: "Wir wollen so schnell wie möglich in die Bundesliga aufsteigen."