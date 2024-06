Leihe beendet: Park kehrt zum FSV Frankfurt zurück

Seok-min Park spielt in der kommenden Saison wieder im schwarz-blauen Dress des FSV Frankfurt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der zu Beginn der Saison 2023/24 an den Hessenligisten SV Rot-Weiß Walldorf ausgeliehen war, um dort Spielpraxis zu sammeln, kehrt an den Bornheimer Hang zurück. "Nach einem Jahr Hessenliga bei RW Walldorf kommt Seo mit reichlich Spielzeit zu uns zurück und kann sich mit seiner Lernbereitschaft und Arbeitermentalität bei uns weiterentwickeln", freut sich Cheftrainer Tim Görner auf die Rückkehr des Mittelfeldspielers.