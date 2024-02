Leih-Spieler Biereth schwärmt von Sturm: "Kann hier ein besserer Spieler und Mensch werden"

Um auf den längerfristigen Ausfall von Seedy Jatta zu reagieren, verstärkte sich Sturm Graz mit Leih-Stürmer Mika Biereth vom FC Arsenal. Der 21-jährige stellte direkt bei seinem Debüt seine Klasse unter Beweis und konnte in seinem ersten Spiel für die Steirer einen Treffer erzielen.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Seedy Jatta war Vizemeister Sturm Graz in der Offensivabteilung zum Handeln gezwungen und verstärkte sich zum Ende des Wintertransferfensters mit Mika Biereth. Der dänische U-21-Nationalspieler kam leihweise vom FC Arsenal in die Steiermark und soll im Frühjahr für reichlich Jubelmomente bei den "Blackies" sorgen. Für einen solchen konnte der 21-Jährige bereits bei seinem Debüt im ÖFB-Cup-Viertelfinale sorgen, als er beim 2:0-Sieg über die Wiener Austria den zweiten Treffer beisteuerte und das Heimstadion ordentlich zum Kochen brachte.

"Die Atmosphäre bei meinem ersten Heimspiel war sehr beeindruckend. Ich habe das Gefühl, dass die Fans der ganzen Mannschaft einen großen Schub geben, wenn wir spielen. Für mich war es natürlich wichtig, vor ihnen zu spielen und so schnell wie möglich mein erstes Tor zu erzielen. Ich liebe es, Tore zu schießen und wenn die Fans so eine tolle Stimmung machen, wie sie es getan haben, ist das etwas ganz Besonderes", sagt Biereth im Gespräch auf der "Vereinsseite" über seinen ersten Einsatz im Trikot der Steirer.

Biereth hebt hohes Team-Niveau hervor

Mittlerweile lebt der gebürtige Londoner seit zwei Wochen in der Hauptstadt der Steiermark und hat bereits einige Trainingsessions sowie das Trainingslager mit seiner neuen Mannschaft hinter sich gebracht. Obwohl er zuvor bei RKC Waalwijk und Motherwell Erstligaerfahrungen in anderen Ligen gesammelt hat, hat ihm die Arbeit in Graz besonders zugesetzt: "Ich würde sagen, auch wenn es nur ein Spiel und wenige Trainings waren: Die Intensität ist ganz anders - viel höher. Man hat viel weniger Zeit mit dem Ball und muss daher viel schneller Entscheidungen treffen. Ich würde auch sagen, es ist schwieriger, Torchancen zu bekommen. Und wie ich schon sagte, wenn diese Chancen kommen, muss man schneller reagieren, um zum Abschluss zu kommen."

Innerhalb der Mannschaft sieht sich der junge Angreifer "gut aufgehoben. Alle Spieler und Mitarbeiter haben mir das Gefühl gegeben, sehr willkommen zu sein" und fühlt sich auch sportlich bei den "Blackies" ausreichend gefordert: "Aus fußballerischer Sicht ist das Niveau sehr hoch. Sowohl im Training, als auch in den Spielen herrscht eine hohe Intensität. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Verein ein besserer Spieler und Mensch werden kann." Deshalb war Biereth nach der Anfrage aus Graz für die kommende Aufgabe schnell Feuer und Flamme: "Ich war begeistert von der potenziellen Möglichkeit nach Graz zu wechseln, da ich das Gefühl hatte, dass es für mich ein Schritt nach oben sein könnte."

Und nach seinem gelungenen Debüt dürfte diese Entscheidung goldrichtig gewesen sein. Nachdem er sich im Vorfeld bei seinem Ex-Kollegen Arthur Okonkwo, der selbst im vergangenen Frühjahr für die Steirer in 18 Pflichtspielen zwischen den Pfosten stand, über den Verein informiert hatte ("Er hatte nur Positives zu sagen"), will er nun seine Zeit in der Steiermark nutzen, um sich selbst in die Auslage zu spielen. Die nächste Chance dazu hat er bereits beim anstehenden Schlager gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) und wünscht sich dabei vor allem eines: "Einen Sieg".