Leif Tissier zum Lizenz-Fragezeichen beim HSV Hamburg: "Für alle brutal schwer"

In der Halbzeitpause des ersten Halbfinals der EHF Finals der European League in Hamburg war Leif Tissier vom HSV als Experte bei Anett Sattler zu Gast - und sprach nicht nur über die erste Halbzeit und das Turnier, sondern auch über die angesichts der Lizenz-Situation schwierige Lage beim HSV.

"Natürlich, da will jeder mal hinkommen. Das will jeder mal erleben", erklärte Leif Tissier mit Blick auf ein - nationales oder internationales - Final4. Im DHB-Pokal stand der HSV dicht vor dem Ticket, unterlag dann aber deutlich gegen die SG Flensburg-Handewitt. In der kommenden Spielzeit steht unterdessen hinter Teilnahme an der Handball Bundesliga derzeit noch ein großes Fragezeichen - die HBL verweigerte dem Verein die Lizenz, am morgigen Donnerstag entscheidet das Schiedsgericht als letzte Instanz.

"Ihr steht völlig im Leeren da und wisst nicht, wie es weitergeht", sprach Dyn-Moderatorin Anett Sattler das schwierige Thema an. "Ja, leider ist es genauso", antwortete Leif Tissier und berichtete: "Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der Situation ganz gut. Nichtsdestotrotz muss sich jeder Gedanken machen, was nächstes Jahr ist. Das im leeren Raum Stehen ist für alle brutal schwer, für einige aber noch schwerer als für andere."

"Gerade uns, die wir schon lange in Hamburg sind und das hier so geschätzt haben, reißt es natürlich etwas aus dem Herzen raus", so Leif Tissier. Der gebürtige Hamburger wechselte 2015 als Jugendlicher zum HSV und gab im März 2017 als 18-jähriger sein Debüt in der ersten Mannschaft - noch in der 3. Liga. Es folgte der Aufstieg in die 2. und 2021 dann der in die 1. Liga, zu dem Tissier 161 Treffer beisteuerte. Nun helfen aber auch seine Treffer nicht im Kampf um den Klassenverbleib.

"Wir können leider nichts machen. Das ist leider der Fakt", so Leif Tissier am vergangenen Wochenende bei Dyn. "Dementsprechend müssen wir jetzt erst einmal auf Mittwoch konzentrieren und dann hoffen wir auf Donnerstag", blickte der 24-jährige Rückraumspieler auf das heutige letzte Heimspiel des HSV in der Saison sowie den morgigen Termin vor dem Schiedsgericht.

"Es hilft viel zu reden in der Mannschaft und auch privat", berichtet der HSV-Spieler von seiner persönlichen Situation. "Ansonsten in der im Training und in den Spielen gilt es einfach es zu verdrängen", so der Rückraumspieler mit Blick auf die bevorstehenden Aufgaben im Saisonendspurt - für den aktuellen Tabellenneunten. Leif Tissier: "Ich glaube jeder muss immer mit einem positiven Gefühl da durchgehen, hoffen und davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr noch da sind."

