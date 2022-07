Leidgeprüfter Ben Balla: "Gesundheit ist das Wichtigste"

Beim MSV Duisburg war Yassin Ben Balla unter Trainer Torsten Lieberknecht Stammspieler. Nachdem er die vergangene Saison in Ingolstadt wegen einer Verletzung komplett verpasst hatte, versucht der Franzose nun unter dem Coach in Darmstadt einen neuen Anlauf.

"Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn man ein Jahr nicht spielen konnte, ist man sehr dankbar", sagt der 26 Jahre alte Franzose. Vergangenen Sommer hatte sich Ben Balla in der Vorbereitung beim FC Ingolstadt eine Sehnenverletzung zugezogen und verpasste in der Folge die gesamte Saison.

"Man denkt, wenn man verletzt ist, hat man mehr Zeit", sagt er rückblickend. "Aber ich glaube, ich hatte noch weniger Zeit. Ich habe die letzten zehn Monate, die ich verletzt war, viel an mir gearbeitet."

"Eine schöne Zeit mit Torsten"

Das Engagement in Darmstadt - er erhielt einen Einjahresvertrag - ermöglicht hat ihm vor allem Torsten Lieberknecht, unter dem Ben Balla in Duisburg Stammspieler war.

"Mit Torsten hatte ich eine sehr schöne Zeit", sagt der Spieler. Auch danach sei man in Kontakt geblieben. "Heute freue ich mich, wieder mit ihm zu arbeiten."

Als Gastspieler überzeugt

Zunächst war Ben Balla nur als Gastspieler vorgesehen, bis der Kader des SV Darmstadt 98 wieder Normalstärke hat. Doch er überzeugte im Training und in den Testspielen. Und Lieberknecht hatte sich ohnehin schon vor der Verpflichtung als Fan des Spielers geoutet.

Am Anfang sei er nach der langen Verletzung noch etwas vorsichtig gewesen. Aber das Vertrauen in seinen Körper kehre mit jedem Tag und jeder Einheit mehr zurück. "Jetzt gebe ich weiter Gas, damit ich eine gute Saison spiele", verspricht Ben Balla.

"Immer mit Herz spielen"

Seine Stärken sieht der Spieler im Physischen: "Ich gebe immer Gas für die Mannschaft. Auf meiner Position muss ein Spieler immer mit Herz spielen."

Am liebsten spielt Ben Balla auf der Sechs, weil er da seine Stärken am besten ausleben kann. "Doch am Ende geht es darum, jede Minute auf dem Platz zu genießen und Spaß dort zu haben", sagt er.